Szijjártó Péter: Meg kell előzni a tragikus és kontrollálhatatlan következményeket

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élő videóban számolt be Zbigniew Rau lengyel külügyminiszterrel való telefonhívásáról. Rau tájékoztatta Magyarország külügyminiszterét a lengyelországi rakétabecsapódást követő fejleményekről, azonban biztos információt még nem tudott közölni arról, ki és milyen szándékkal lőhette ki a rakétákat. Szijjártó Péter emellett a Barátság kőolajvezeték transzformátorállomásának sérüléséről is beszélt.

Speciális kapcsolat fűz minket Lengyelországhoz, a lengyelekhez. Ez nem egyszerűen stratégiai partnerség vagy barátság, hanem testvériség. Ezért is figyeljük nagy-nagy aggodalommal tegnap óta a lengyelországi történéseket. Az imént beszéltem lengyel külügyminiszter-kollégámmal, Zbigniew Rauval

– írta reggel Facebook-oldalán Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, majd egy élő videóban számolt be a telefonhívásról és fejleményekről.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy lengyel kollégája felé kifejezte Magyarország szolidaritását, és jelezte, hogy

amennyiben Lengyelországnak ebben a helyzetben segítségre van szüksége, akkor mi természetesen állunk a rendelkezésükre.

Zbigniew Rau semmi véglegeset vagy biztosat nem tudott közölni Szijjártó Péter számára a tegnapi rakétabecsapódásokkal kapcsolatban. Nem tudnak konkrétat mondani arról, hogy kinek a használatában álltak azok az eszközök amelyek becsapódtak Lengyelország területén.

Egyelőre azt sem tudják megmondani, hogy ki és milyen szándékkal lőhette ki a rakétákat.

A lengyelek vizsgálatot folytatnak a becsapódás helyszínén, és ígéretük szerint, amennyiben lesz közlésre érdemes eredménye, tájékoztatják Magyarországot.

Rau azt is elmondta Szijjártónak, hogy Oroszország varsói nagykövetét behívatták a lengyel külügyminisztériumba, és egy írásos jegyzéket adtak át neki, amelyben magyarázatot követelnek a tegnapi eseményekre.

Lengyelország kezdeményezte az Észak-atlanti Tanács összehívását a Washingtoni Szerződés – vagyis a NATO alapszerződésének – 4. cikkelyére hivatkozva,

amely kimondja: ha bármely tagállam veszélyeztetve érzi a saját területi integritását, szuverenitását, biztonságát, akkor arról konzultációt kezdeményezhet a többi tagállammal. Szijjártó hangsúlyozta: ez nem az 5-ös cikkely, amelyről olyan sokat lehet hallani a háború kitörése óta.

Ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a stratégiai nyugalom uralja a döntéshozókat, annak érdekében, hogy a tragikus és kontrollálhatatlan következményeket meg tudjuk előzni

– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

A külügyminiszter emellett arról is tájékoztatott, hogy az Ukrajnát ért orosz rakétatámadások miatt az ukrajnai energiainfrastruktúra egy jelentős része is megsérült, és átmenetileg szünetel a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, amelyen keresztül Oroszországból Ukrajnán keresztül Magyarország kőolajellátása is zajlik.

A jelenlegi információk úgy szólnak, hogy maga a Barátság kőolajvezeték nem sérült meg, hanem a vezetéket működtető infrastruktúra egyik eleme, egy transzformátorállomás sérült meg. Elmondta: ennek a kijavítása könnyebb, mintha magát a vezetéket érte volna a találat, így valószínűleg rövid időn belül talán majd újra tud indulni a szállítás a vezetéken.

Magyarország többhétnyi, többhónapnyi tartalékkal, készlettel rendelkezik kőolaj tekintetében, tehát Magyarország energiaellátása nincsen veszélyben

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Címlapkép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a minisztériumban 2022. november 15-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán