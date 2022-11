Benyújtották az ukránok a számlát: újabb légvédelmi eszközöket kérnek

Az ukrán külügyminiszter elmondása szerint az amerikai külügyminiszterrel folytatott beszélgetése során kérte a légvédelmi rendszerek szállításának felgyorsítását. Kuleba ráadásul ismét szóba hozta a Patriot légvédelmi rendszerek iránti kérelmét is, amit Ukrajna már régóta próbál megszerezni.

Közvetlenül a ma reggeli Ukrajna elleni hatalmas támadás során telefonbeszélgetést folytattam Blinkennel. Hangsúlyoztam, hogy fel kell gyorsítani a légvédelmi rendszerek Ukrajnába szállítását. A NASAMS-ek már bizonyították hatékonyságukat. Abban is biztos vagyok, hogy eljött az ideje a Patriot rendszereknek is

– írta Kuleba a Twitteren.

I thanked the U.S. for its crucial defense assistance and emphasized that deliveries of air defense systems to Ukraine need to be sped up. NASAMS have proved their efficiency already. I am also convinced that the time for Patriots has come. 2/2 {:url}