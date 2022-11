"Inváziós helyzetet" hirdetett egy amerikai kormányzó

Az egyesült államokbeli Texas kormányzója "inváziós helyzetet" hirdetett az állam területén az amerikai alkotmány és a texasi jogszabályok alapján a migrációs válság kezelése érdekében - Greg Abbott erről levélben tájékoztatta Joe Biden amerikai elnököt is szerdán.

Abbott a szövetségi kormányzatot vezető Joe Bidennek azt írta:

az Egyesült Államok alkotmánya kimondja, hogy a szövetségi kormány megvéd minden egyes államot egy invázióval szemben.

Kifejtette: miután a kormány elutasítja, hogy érvényt szerezzen a kongresszusban elfogadott bevándorlási törvénynek - ideértve az országba való belépés megtiltását is idegen országok polgárai számára a törvényes határátkelőhelyeken kívül -, az alkotmány által biztosított joggal élve felhatalmazza Texas államot arra, hogy megvédje területét egy inváziós helyzetben.

Texas republikánus vezetője arra szólította fel a demokrata elnököt, haladéktalanul intézkedjen arról, hogy a törvénytelen határátlépés, illetve megismételt törvénytelen határátlépés szövetségi bűncselekményének elkövetése esetén a hatóság eljárjon. Emellett felszólította a kormány vezetőjét, hogy éljen a törvény által biztosított joggal, ami szerint idegen országok állampolgárai őrizetbe vehetők, valamint folytassa az Egyesült Államok déli határán megkezdett fal építését.

A múlt heti kormányzóválasztáson újraválasztott Greg Abbott a levélben megjegyezte: a kormány kudarcos határpolitikája oda vezetett, hogy

az illetékes ENSZ-ügynökség az Egyesült Államok és Mexikó közös határát a világ "leghalálosabb" határszakaszának nyilvánította.

A texasi kormányzó folytatta figyelemfelhívó akcióját is az illegális bevándorlók keleti nagyvárosokba küldésével. Szerdán migránsok egy csoportja érkezett Philadelphiába busszal. Április óta több ezer embert utaztattak demokrata vezetésű, magukat "menedékként" meghatározó nagyvárosokba, Washingtonba, New Yorkba és Chicagóba a migrációs válságra való figyelmeztetésként, ehhez a sorhoz csatlakozott most úti célként Philadelphia - írja az MTI.

Az Egyesült Államok déli határain a határvédelem adatai szerint az elmúlt egy évben - 2021. október 1. és 2022. szeptember 30. között - összesen közel 2,4 millió illegális határátlépést regisztráltak Mexikó felől. A határszakaszon egy évvel alatt mintegy 900 ember vesztette életét, miközben törvénytelenül próbált bejutni az Egyesült Államokba - tették hozzá.

Címlapkép: A Texasi Nemzeti Gárda egyik tagja járőrözik az amerikai és mexikói határon, az Amerikai Egyesült Államokhoz tartozó texasi Eagle Passben 2022. július 28-án. Fotó: Paul Ratje/Bloomberg via Getty Images