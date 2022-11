Megállították Trump visszatérését, de Bidenék feje is fájhat – Ők lesznek azok, akik eldöntik, ki uralja Amerikát?

A latinó népesség száma becslések szerint 62,6 millió fő volt az Egyesült Államokban 2021-ben, ami a teljes lakosság 19 százalékát jelenti. Az elmúlt egy évtizedben a latinó népesség növekedése több mint 20 százalékos volt, ami jelentősen felülmúlja a teljes lakosság 7 százalékos növekedését, ezzel a latinók teszik ki a teljes növekedés 52 százalékát. 1970-ben még csak 5 százalék volt a spanyolajkúak vagy latin-amerikai eredetűek számaránya a teljes népességen belül, de a folyamatos bevándorlás, illetve a nagyrészt katolikus latinók körében az átlagosnál nagyobb születésszám

az egyik legdinamikusabban növekvő népcsoporttá tette őket az Egyesült Államokban.

Ennek megfelelően a szavazók körében is jelentős a latinók növekedése, bár számarányukat tekintve kevesebben vesznek részt a választásokon a teljes népességhez viszonyítva. Miközben a teljes lakosságban 19 százalék az arányuk, a 2020-as választásokon alig több mint 10 százalékát adták az összes szavazónak, 16 millió főt. Igaz, ez részben annak tudható be, hogy a latinók között a teljes népességhez viszonyítva sok a fiatal.

A teljes szavazókorú lakosság 14,3 százalékát teszik ki a spanyolajkúak a Pew Research Center becslései szerint.

A legtöbb latinó szavazó Új-Mexikó államban van, ahol már a szavazásra jogosultak 44 százalékát teszik ki. Texasban és Kaliforniában a választásra jogosultak 32, Arizonában 25, Floridában 21, Nevadában 20, Georgiában 4,1 százaléka latinó. Arizonában, Nevadában és Floridában – amelyek klasszikus csatatérállamok – a mostani félidős választásokon jelentős szerepük volt a spanyolajkúaknak: előbbi kettőben lényegében nekik köszönhetik győzelmüket a demokrata szenátorjelöltek, míg Floridában oroszlánrészük volt abban, hogy a republikánus kormányzó, Ron DeSantis nagy fölénnyel újrázhasson.

Hogy egész pontosan lássuk, melyik államban és melyik körzetben pontosan hogyan szavaztak a spanyolajkú választók, még hónapokig tartó alapos elemzésekre van szükség, de az exit pollokból és más felmérésekből már most durván meg lehet mondani, nagyjából milyen arányban voksoltak a demokrata vagy a republikánus jelöltekre.

Arról, hogy országos szinten milyen volt az egyik vagy másik párt mellett szavazók aránya, még csak megközelítő és meglehetősen szóródó becslések állnak rendelkezésre. A latinók legnagyobb, de inkább progresszív irányultságú nonprofit érdekvédelmi szervezete, az UnidosUS egyik vezetője, Clarissa Martinez De Castro szerint bár területi eltérések vannak, az továbbra is elmondható, hogy a spanyolajkúak nagyjából kétharmada szavazott a demokratákra, míg egyharmaduk a republikánusokra. Az inkább konzervatív latinó érdekvédelmi szervezet, a The LIBRE Initiative képviseletében Daniel Garza viszont azt mondta, inkább csak 60–40 százalék az arány a demokraták javára.

