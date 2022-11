Brutális videón látszódik több hónapnyi koncentrált bombázás eredménye

Csornobaivka a háború során kiemelt hírnévre tett szert. A repülőteret a február végi támadások során Oroszország szinte azonnal megszállta, az ukrán csapatok pedig kisebb-nagyobb időközökben ugyan, de azóta folyamatosan lőtték a légikikötőt. Valószínűleg egy ilyen támadás során vesztette életét Jakov Rezancev tábornok, az orosz 49. hadsereg parancsnoka.

A felvételen jól látható az, hogy a nagy kiterjedésű repülőteret törmelék, és a támadásokból származó repeszek borítják, mindemellett számos megrongálódott teherautót is láthatunk, illetve egy MI-8-as szállítóhelikoptert, meglehetősen rossz állapotban.

Chornobaivka aerodrome area is full of abandoned Russian equipment. It was here that the entire headquarters of the 20th motorized rifle division was destroyed by a HIMARS missile strike, and the commander was killed. Video by Butusov (captions). pic.twitter.com/X3qkesuKVk