Putyin kiadta a háborús ukázt: több mint félmillió oroszból sorozhatnak be új katonákat

Vlagyimir Putyin elnök hétfőn egy olyan rendeletet adott ki, amely lehetővé teszi, hogy a kettős állampolgársággal rendelkező, a hontalan és az állandó külföldi tartózkodási engedéllyel rendelkező oroszokat is besorozhassák a hadseregbe - írja a The Moscow Times.

Vlagyimir Putyin katonai szolgálati szabályzatának módosítása szerint

a sorkötelezettséget kiterjesztették a kettős állampolgárokra, az állandó külföldi tartózkodási jogállással rendelkező oroszokra és a hontalanokra is.

A kettős állampolgárok eddig mentesültek a sorkatonai szolgálat alól.

A második állampolgársággal vagy más országban állandó lakhellyel rendelkező oroszok száma a legutolsó nyilvánosan elérhető időszakban, 2020 januárjában 543 000 volt.

A változások két héttel azután következnek be, hogy Putyin bejelentette, hogy véget vetett a 300 ezer újonc egy hónapos "részleges" mozgósításának. Sokan továbbra is óvakodnak egy esetleges második mozgósítási hullámtól, ha az orosz erők továbbra is veszteségeket szenvednek el Ukrajnában.

Szeptember végén Putyin egy másik, olyan rendeletet is aláírt, amely megkönnyíti a külföldiek számára az orosz állampolgárság megszerzését, ha belépnek a hadseregbe.

A kettős állampolgárságú szerződéses katonák, akik az új szabályok előtt orosz állampolgárok mellett szolgálhattak, mostantól korlátozásokkal szembesülnek büntetett előéletük és kábítószeres múltjuk miatt. Például azok, akiket elítéltek, akik ellen nyomozás folyik, nem köthetnek szerződést az orosz fegyveres erőkkel.

Címlapkép: Getty Images