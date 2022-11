A létéért küzd Ukrajna szomszédja, miután szembeszállt Putyinnal – Újabb országot taszíthat káoszba az energiaválság?

Az ukrán energetikai infrastruktúrát október 10-e óta lényegében folyamatosan érő rakéta- és dróntámadásoktól nemcsak Ukrajna szenved, hanem déli szomszédja, a 2,6 millió lakosú Moldova is. A hét eleji orosz rakétatámadások – melyek a lengyelországi rakétaincidenshez is vezettek – újra nagyon súlyosan érintették az ország áramellátását. Európa egyik legszegényebb országa a gázszállítások tekintetében szinte kizárólag az orosz állami Gazpromtól függ, amely nemrég jelentősen lecsökkentette a volt szovjet tagköztársaságnak szállított földgáz mennyiségét. Eközben Moldova Nyugat-barát kormányát Moszkva egy Izraelbe menekült korrupt oligarcha által szervezett tüntetésekkel akarja megbuktatni.

Nagy bajban a moldovai áramellátás

A héten a világsajtó a Lengyelországra területére csapódó – feltehetően ukrán légvédelmi – rakétáról szóló hírektől volt hangos, miközben kissé elsikkadt, hogy mintegy 100 rakétával Oroszország egy hónapja a legjelentősebb támadást indította az ukrán energetikai infrastruktúra ellen – ennek a támadásnak volt lényegében mellékága a lengyelországi incidens is. Az pedig még kevesebb szalagcímet kapott, hogy nemcsak Ukrajnában okozott jelentős zavarokat a hét eleji orosz támadás – 7 millió ember maradt áram nélkül –, hanem a szomszédos Moldovában is országos áramkimaradások voltak.

A bombázások hatására az egyik fő moldáv távvezetéken állt le az áramellátás, így az ország számos körzetében egyáltalán nem volt áram. Nicu Popescu külügyminiszter szerint az ukrajnai háború februári kezdete óta először volt országos szintű áramkimaradás Moldovában. Maga a távvezeték nem sérült, de biztonsági okokból automatikusan lekapcsolódott a hálózatról – ez okozta a kimaradásokat.

Moldovában október 10-e után durvult tovább az egyébként sem könnyű helyzet. Ekkor indította el ugyanis Oroszország – a Krími hídon történt robbanás után két nappal – nagyszabású rakéta- és dróntámadás-sorozatát, melynek célja az ukrán energetikai infrastruktúra megrongálása, a tél előtt a civilek életének jelentős megnehezítésével pedig közvetve az ukrán kormány meghátrálásra kényszerítése. A támadások Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az energetikai infrastruktúra 40 százalékát megsemmisítették vagy súlyosan károsították. Minderről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Miközben Ukrajna korábban még exportált is elektromos áramot nyugati irányba, így Moldovának is, az orosz rakétacsapások miatt teljesen be kellett szüntetnie a szállításokat. Míg Európa nagy része ki tudja gazdálkodni a kiesést,

a volt szovjet tagköztársaságnak jelentős csapást jelentett az ukrán import leállása.

Kijev döntése 50 és 100 Megawatt közötti kiesést eredményezett Moldovában, a kormány ezért arra szólította föl a lakosságot, hogy csúcsidőben vegyenek vissza az áramfogyasztásból – állítsák le a mosógépeket és más háztartási eszközöket, valamint az akkumulátoros eszközök töltését.

Moldova áramellátását tekintve kiszolgáltatott Oroszországnak – többszörösen is. Az ország áramellátásának mintegy 70 százalékát biztosító és egy orosz vállalat tulajdonában lévő Cuciurgan hőerőmű (GRES) ugyanis az úgynevezett Dnyeszter Menti Köztársaságban (Transznisztria) található, amely 2000 orosz katona „békefenntartó” tevékenységének köszönhetően harminc éve de facto függetlenül, valójában orosz bábállamként működik, és amelynek zászlajában és címerében is a mai napig ott van a vörös csillag és a sarló-kalapács. Oroszország cseles módon úgy finanszírozza Transznisztriát, hogy ingyen adja az orosz gázt a szakadár államnak, amely alacsony áron adja azt el a hőerőműnek, a hőerőmű pedig ennél drágábban adja el a megtermelt áramot Moldovának. A hőerőmű szénnel, kőolajjal és földgázzal is működik, és mivel a Gazprom nemrég jelentősen megvágta a Moldovának szánt gázszállításokat, az erőmű teljesítménye is visszaesett, és a de facto Moldova már nem is kap onnan áramot.

Moldova a Dnyeszter Menti Köztársasággal (Transznisztria). Forrás: Wikimedia Commons

A kieső áramtermelést Moldova másik szomszédja, Románia pótolja, igaz, jóval drágábban, mint amennyibe az eddigi szállítások kerültek.

November elejére Moldova oda jutott, hogy villamosenergia-szükségletének több mint 90 százalékát már Romániától kell hogy kapja.

A moldovaiak nagy része egyébként román anyanyelvű, 600 ezer moldáv állampolgárnak pedig román (ezzel együtt uniós) állampolgársága is van. Időről időre a két ország újraegyesítése is fölmerül (a két világháború között Moldova Besszarábia néven Románia része volt), de ezt a moldovaiak csak mintegy egyharmada támogatja. A hét eleji orosz rakétatámadások miatt azonban a Romániából származó import is leállt, ugyanis a román elektromos áram Ukrajnán és Transznisztrián keresztül érkezik Moldovába.

Oroszország Moldovában is beveti a gázfegyvert

Az áramválság mellett gázválság is sújtja Moldovát, a Gazprom ugyanis 40 százalékkal vágta meg a volt szovjet tagköztársaságnak jutó gázszállításokat. A moldovai kormány ezért azt fontolgatja, beperli a Gazpromot – kérdés, mire mennének ezzel a jelenlegi háborús helyzetben. A Gazprom korábban napi 11,5 millió köbméter gázt szállított Moldovának, ezt csökkentik le napi 5,7 millió köbméterre.

Ráadásul van még egy csavar a dologban. Az 5,7 millió köbméter szállítás ugyanis a nemzetközileg elismert Moldovára vonatkozik, amely magában foglalja a szakadár köztársaságot is. Ezt a gázmennyiséget a Dnyesztertől nyugatra fekvő Moldova és Transznisztria 3,4 millió – 2,3 millió köbméter arányban osztja meg egymással. A Gazprom által csökkentett gázmennyiségről Chisinaunak kell rendelkeznie, amely elvileg dönthetne úgy is, hogy egyetlen köbmétert sem ad a szakadár köztársaságnak. Csakhogy ha így tenne, akkor Moszkva a teljes gázszállítást leállítaná Moldova felé.

A Gazprom már tavaly ősz óta folyamatosan sakkban tartja Moldovát, többször is megvágta a gázszállításokat, emelte az árakat, és azzal fenyegetett, hogy teljesen elzárja a csapokat.

Moldova 2020 előtt oroszbarát politikát folytatott, az év novemberében azonban a Nyugat-párti Maia Sandut választották meg államelnöknek az oroszbarát Igor Dodonnal szemben – utóbbi egy újabb oknyomozás szerint 20 millió rubelt kapott Moszkvától, hogy képviselje az orosz érdekeket a volt szovjet tagköztársaságban.

Moldova Sandu megválasztása után nyugatos fordulatot vett, sőt idén júniusban az EU-s tagjelölti státuszt is megkapta, Ukrajnával együtt. Az orosz állami Gazprom a nyugatos fordulatot követően vetette be a gázfegyvert, így zsarolva Moldovát, hogy fejezze be a Nyugathoz való közeledést. Az ukrajnai háború kitörése után – amely Moldova számára a létében való fenyegetettséget jelent – azonban egyértelművé vált, hogy az ország számára csak a Nyugathoz közeledés maradt, ha nem akar orosz bábállammá válni. Sőt, amennyiben Oroszországnak sikerült volna Odesszáig eljutnia, utána a Dnyeszter Menti Köztársaság, majd Moldova elfoglalása jöhetett volna. Tavasszal orosz részről voltak is egy ilyen szcenárióra utaló nyilatkozatok, igaz, a herszoni kivonulás után az orosz csapatok már nemhogy közelednek Moldovához, hanem távolodnak tőle. Moldova egyébként nem NATO-tag, hivatalosan is katonailag semleges, hadereje ugyanakkor messze nincs olyan állapotban, hogy érdemben ellenálljon egy esetleges orosz támadásnak.

Maia Sandu moldovai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója 2021. január 12-én. Forrás: President.gov.ua / Wikimedia Commons

Ha kívülről nem megy, megpróbálják belülről

Oroszország azonban semmit nem bíz a véletlenre. Ha a haderővel vagy energetikai zsarolással nem sikerül térdre kényszerítenie a jelenleg Nyugat-barát Moldovát, akkor megpróbálja belső feszültségek szításával megbuktatni a mostani vezetést, hogy oroszbarát bábkormányt ültessen a helyébe.

Ennek egyik eszköze a mindössze 35 éves moldovai oligarcha, Ilan Șor, aki jelenleg izraeli száműzetésben él, de a nevét viselő párt – a Șor Párt – az utóbbi időben igencsak tevékennyé vált az országban. A párt szeptember közepe óta rendszeresen rendez tüntetéseket elsősorban a fővárosban, Chisinauban – legutóbb éppen vasárnap volt demonstráció. A tüntetők igyekeznek kihasználni a kormány szorult helyzetét – a több mint ötszörösére növekvő gázárakat és a szeptemberre éves szinten 34 százalékot elérő inflációt –, és folyamatosan a kabinet, valamint Sandu elnök lemondását követelik.

Wow, what a spin doctor. Ilan Shor: The money the Anticorruption prosecutors confiscated from the Shor party are pic.twitter.com/XfIQr9k7gb — Paula (Erizanu) October 22, 2022

Șor maga egyébként azért kényszerült Izraelbe, mert 1 milliárd dollár értékű banki csalásban vett részt – Moldovában ezt „az évszázad lopásának” nevezik. A fiatal oligarchát az Egyesült Államok a Sandu előtti korszak legbefolyásosabb oligarchájával, Vladimir Plahotniuccal együtt október végén szankciós listára tette, többek között politikai zavarkeltés és orosz támogatás elfogadása miatt.

A Washington Post október végén elsősorban ukrán hírszerzési források alapján arról írt, az orosz titkosszolgálat,

az FSZB több tízmillió dollárt költött moldovai politikusokra és üzletemberekre, hogy segítsenek az országot visszafordítani a nyugatos útról Oroszország felé.

Șor pártja nemcsak pénzt kapott az orosz kémszolgálattól, hanem orosz tanácsadókat is, akik segítenek abban, hogyan szítson kormányellenes tüntetéseket a párt. (Miközben a moszkvai vezetés állandóan a „színes forradalmak” veszélyeire hívja föl a figyelmet.) Az Izraelben élő pártvezér tagadja a vádakat, miközben a moldovai kormány az alkotmánybírósághoz fordult a párt betiltását kérve.

Maia Sandu és a moldovai kormány tehát nehéz tél elé néz:

az Ukrajnát érő orosz rakétatámadások, az orosz földgázellátás drasztikus visszaesése és az oroszok által támogatott hazai destabilizációs kísérletek egyszerre sújtják az országot és annak vezetését.

Bár a háború a szomszédban zajlik, Moldova közvetlen közelről érezheti az orosz inváziót. Október végén egy az ukrán légvédelem által kilőtt orosz rakéta darabjai hullottak egy moldovai falura, nagyon hasonlóan a keddi lengyelországi esethez, leszámítva, hogy senki nem halt meg, csak házak ablakai törtek be. És persze a menekültválság sem kerüli el az Ukrajnával szomszédos országot: egy főre számítva Moldovába érkezik a legtöbb ukrán menekült. Igaz, Európa egyik legreménytelenebb országából a többség rögtön tovább is megy nyugat felé.

Címlapkép: Kormányellenes tüntetők Moldova fővárosában, Chisinauban 2022. november 13-án. Vudi Xhymshiti/Anadolu Agency via Getty Images