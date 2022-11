A tűzzel játszanak Európa legnagyobb atomerőműve körül - háborús híreink vasárnap

A Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség vezetőke Rafael Grossi mindkét háborús felett figyelmeztette vasárnap a Zaporizzsjai Atomerőmű környékének támadása miatt, hogy a tűzzel játszanak.

A Sky News beszámolója kitér arra, hogy nyilatkozatában a NAÜ igazgatója nem találgatja, hogy ki követhette el a szombat esti és a vasárnap reggeli lövéseket, Ukrajna és Oroszország többször is egymást hibáztatta a korábbi robbantásokért.

Szerinte teljesen elfogadhatatlan, hogy a jelentős atomerőmű környékén robbantások történnek.

Bárki is áll emögött, azonnal le kell állítani. Ahogy már sokszor mondtam, a tűzzel játszanak

- húzta alá. A portál emlékeztet arra is, hogy Grossi már több hónapja követeli, hogy mindkét ország vezessen be nukleáris biztonsági és védelmi övezetet az erőmű körül. Most is leszögezte: addig nem adja fel, amíg az övezet meg nem valósul. Szerinte a folyamatos lövések is azt támasztják alá, hogy a biztonsági övezetre minél előbb szükség van.

A NAÜ közleményében úgy fogalmazott: Európa legnagyobb atomerőművének közelében és a telephelyen is kiújultnak tűnő lövöldözést az ügynökség szakértői észlelték, nevezetesen, hogy helyi idő szerint reggel rövid idő alatt több mint egy tucat robbanás hallatszott.