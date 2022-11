Ezért ontja a fegyvereket a nyugat Ukrajnába? - Futurisztikus fejlesztések tesztpályájává vált a háború

A nyugati hatalmak a harcászati technológia terén elért fejlesztések és a az új kiképzési módszerek eredményességét szoros figyelemmel kísérik az ukrajnai harcmezőn, illetve azt is, hogy ezek miként befolyásolják a folyamatban lévő harcokat.

Telefonra letölthető háborús „videójáték”

Három hónappal ezelőtt a kijevi katonai parancsnokság egy új, értékes fegyvert kezdett tesztelni a herszoni harctéren. A NATO-val közösen kifejlesztett szoftvert még nem tesztelték háborús körülmények között korábban.

A Delta névre keresztelt új rendszer, egy olyan valós idejű információs hálózatot alkot, amelyet a katonai csapatok, a civil tisztviselők és még az ellenőrzött járókelők is használhattak arra, hogy nyomon kövessék és megosszák egymással az orosz erőkre vonatkozó részletes információkat.

A fejlesztők szerint a Delta háromdimenziós képet nyújt a harctérről valós időben, digitális térképen integrálja a különböző szenzorokból és forrásokból, köztük a hírszerzéstől származó, az ellenségről szóló információkat, nem igényel további beállításokat, és bármilyen digitális eszközön működőképes. A rendszert az ukrán védelmi minisztérium fejlesztette ki a NATO segítségével, és először 2017-ben tesztelték.

Az eszköz fejlesztéséről és ukrajnai alkalmazásáról Mikhajlo Fedorov, Ukrajna digitális átalakulásáért felelős minisztere is beszámolt.

Ukrajna a legjobb tesztpálya, mivel lehetőségünk van minden hipotézist kipróbálni a harcban, és forradalmi változásokat bevezetni a haditechnikában és a modern hadviselésben

- mondta Mikhajlo Fedorov.

A NATO tisztviselői szerint a Delta széleskörűen elérhető volt a csapatok számára, érdemben segített nekik a harctéri döntések meghozatalában. Állításuk szerint, Herszonban a Delta nélkülözhetetlen volt abban, hogy az ukrán csapatoknak sikerült gyorsan azonosítani a megtámadandó orosz utánpótlási vonalakat, végül többek között ez vezetett az orosz erők kivonulásához a Dnyeper jobb partjáról.

A NATO szerint az iraki és afganisztáni háborúk során kihívást jelentett a szövetséges csapatok koordinációja és kommunikációja. Philippe Lavigne francia NATO-tábornok szerint az ukrajnai háború megmutatta, hogy a jövőbeni hadviselés során a kibertérben is gyors ütemű és nagy erejű harcok dúlnak majd.

Ez a jövő műveleti környezete

- mondta Lavigne tábornok.

A Delta csak egy példa arra, hogy az elmúlt időszakban Ukrajna a nyugati modern fegyverek és információs rendszerek használatának éles tesztpályájává vált. A Deltán túl ezek közé tartoznak a távirányítású hajók, a litván fejlesztésű elektronikus drón-elhárító Sky wiper vagy épp a Németországban kifejlesztett IRIS-T légvédelmi rendszer, amelyet a német hadsereg még nem használt éles körülmények között.

A légi háború új urai

Az orosz-ukrán háború egyik legrészletesebben dokumentált új fegyverneme, a pilóta nélküli légi járművek, vagy közkeletűbb nevén, a drónok voltak. A drónok használata robbanásszerűen terjedt el mindkét oldalon, a háború mostani szakaszában már használják őket felderítésre, tüzérségi támogatásra, célkiigazításra, bombázásra és öngyilkos küldetésekben is. Ennek megfelelően drónok számtalan fajtája is megjelent az ukrán háborúban – a kifejezetten öngyilkos bevetésekre szánt orosz Lancet és iráni Sahed-136 drónok, vagy épp az orosz erők felderítésére használt, nyugaton kereskedelmi forgalomban esküvői- és hobbifotósok által közkedvelt kínai drónok.

A drónok kifejezetten nagy előnye, hogy előállítási költségük sokkal alacsonyabb, mint a különböző típusú cirkáló- vagy ballisztikus rakétáké, ráadásul hatékonyan szállnak szembe a különböző légvédelmi rendszerekkel is.

Egy több, mint 9 hónapja húzódó háborúban pedig egyre fontosabbá válik a költséghatékonyság, mint tényező. Míg egy átlagos, légvédelemre használt rakéta ára 200 ezer dollártól akár 3 millió dollárig is terjedhet, addig egy öngyilkos Szahed-136-os drón ára körülbelül 20-50 ezer dollár között mozog.

Now, lets convert the previous missile cost numbers into how many Shahed-136 they could buy:Stinger - 6AIM-9X - 23.6AIM-120 - 54.75MMW Hellfire - 10.6Patriot PAC3 - 15011/ {:url} — Trent (Telenko) October 19, 2022

Using a $700,000 missile to take out a less than $50,000 drone. From the footage, very close range. Good for using gun. https://t.co/XhT76FSxYf — Yusuf (Unjhawala) October 22, 2022

Az adatok alapján, könnyen belátható, hogy az alacsony költségű drónok drága rakétákkal történő tömeges megfékezése a gazdasági háborút könnyen a drón-felhasználó fél javára döntheti el.

Nem ritka azonban az sem, hogy légvédelemre specializálódott járműveket ér dróntalálat. A Lancet célravezetéséhez ráadásul szükség van egy másik, a kamikaze drónnak adatokat továbbító járműre. Találat ért egy épületet is, ahol az oroszok állítása szerint egy 9K33 Osza légvédelmi rendszer rejtőzött. Az eseményt megfigyelő orosz drón szinte mindvégig háborítatlanul követte nyomon a földön zajló eseményeket

UAV kamikaze Zala Lancet destroys the hidden Osa air-defense system of the Ukrainian army pic.twitter.com/8eBOwnTUs3 — Trollstoy (@Trollstoy88) November 16, 2022

Az alábbi Twitter-videók közül az elsőn egy ukrán BUK-M1-et, a másodikon pedig hasonlóan szovjet időkből származó Sztrela-10 rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert ért Lancet-dróntalálat. A Lancetek az októberi tömeges rakétatámadásokkal egy időben kerültek nagy számban a frontvonalra. A kisebb robbanótöltetből fakadóan (3, illetve 5 kilogramm) azonban inkább katonai célpontok ellen vetik be őket.

: Russian forces claimed to take out a Ukrainian Buk-M1 SAM TELAR using a ZALA Lancet loitering munition....but actually destroyed an obvious decoy. #Ukraine — (Ukraine) October 14, 2022

: A Ukrainian Strela-10 short-range air defense system was destroyed by a Russian Lancet loitering munition in the vicinity of Bakhmut, Oblast. #Ukraine — (Ukraine) November 4, 2022

Természetesen nem csak orosz, hanem ukrán részről is meghatározóvá vált a drónok használata a mindennapi harctéri tevékenységben. Az alábbi felvételen látható, ahogy az ukrán egységek a drónok segítségével támadást intéznek az orosz csapatokkal szemben. Az ukrán drónoperátorok többek között lövészárkokban fekvő orosz katonákra, harckocsikra és páncélozott járművekre mérnek megsemmisítő csapásokat.

A felvétel elején látható, hogy az ukránok egyszerű, kereskedelmi drónokat is bevetnek, általában ezeket használják kisebb gránátok ledobására az orosz gyalogsági egységekkel szemben.

A felderítő drónok által felvett adatokat mesterséges intelligencia segítségével elemzik ki, a felvételeken rejtőzködő ellenséges egységek után kutatnak. A célpontok kiválasztását követően a felderítő drónok segítségével egy második berepülés során megfigyelik, hogy a tüzérségi egységek eltalálják-e a célpontot, ha pedig nem, akkor egyeztetnek a tüzérséggel az irányzék kiigazításáról.

AZ OPERÁTOROK SZERINT NAGY SEGÍTSÉGET NYÚJT EBBEN ELON MUSK STARLINK HÁLÓZATA, ÉS AZ AMERIKAIAK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HARDVEREK (TÁBLAGÉP) ÉS SZOFTVEREK (ADATELEMZŐ PROGRAMOK).

Természetesen vannak olyan esetek, amikor nem szükséges részletes elemzést végezni. Ráadásul az interneten terjengő felvételek alapján látható, hogy a drónok segítségével mindkét fél érzékeny veszteséget képes okozni a másik oldalnak.

Könnyen belátható, hogy az ukrajnai háborúban tömegesen elterjedő harcászati drónok ellen nincs igazán jó megoldás. A méregdrága légvédelmi rakéták használata hosszútávon könnyen hátrányos helyzetbe hozhatja a dróntámadások ellen védekező felet, míg a drónok használata enélkül érzékeny veszteségeket képes okozni.

Pilóta nélkül földön, vízen, levegőben

Természetesen nem csak a sokat emlegetett légi pilóta nélküli járművek fejlesztése és alkalmazása terén értek el átütő sikereket az ukrajnai háborúban. A híresztelések szerint nyár óta Ukrajna és szövetségesei robbanóanyaggal megpakolt, távirányítású hajókat teszteltek a Fekete-tengeren.

A tesztidőszak egy októberi, merész támadással ért véget, ami a szevasztopoli orosz flotta ellen irányult.

Shaurav Gairola, haditengerészeti fegyverelemző szerint a fekete-tengeri támadás a haditengerészeti doktrinák paradigmaváltásának az első jele, tekintve, hogy a kicsi és viszonylag olcsó hajók nyilvánvaló sikereket értek el Oroszország hatalmasabb hadihajói ellen.

Paradigmaváltást jelent a haditengerészeti doktrínákban, és a futurisztikus hadviselési taktikák fejlődését szimbolizálja

- mondta Gairola.

Katonai szakértők szerint a távirányítású hajók használatából származó tapasztalatok különösen az Egyesült Államoknak fontosak, hiszen az elmúlt évtizedben Kína hatalmas hadiflotta-fejlesztésbe kezdett, és bizonyos felszíni hajótípusok darabszámában már világelsőnek számít.

Hatás-ellenhatás törvénye: science-fictionbe illő elhárító fegyverek

Az orosz-ukrán háborúban a drónhasználat felértékelődése elkerülhetetlenül magával hozta a drón-ellenes technológia gyorsuló fejlődését, és az elhúzódó háború lehetőséget biztosít arra is, hogy éles körülmények között is tesztelhessék.

Ukrajna egyik legfontosabb, kifejezetten drón-rendszerek zavarására kifejlesztett fegyverévé a litván fejlesztésű, futurisztikus kinézetű Sky wiper (EDM4S) vált. Az ukrán fegyveres erők még tavaly év végén kezdték el használni a donbaszi orosz szeparatista erők tevékenységeivel szemben. A fejlesztők állításai szerint a Sky wiper a drónok kommunikációs jeleinek blokkolásával képes eltéríteni vagy megzavarni a támadó pilóta nélküli járműveket és fizikai kár okozása nélkül képes a földre kényszeríteni az eszközöket. A Sky wiperek jelenleg az egyetlen olyan drónzavaró típus, amelyet Ukrajnában használnak, de mind az ukrán csapatok, mind a megszerzésükben reménykedő ellenséges erők körében keresett eszköznek minősülnek.

Video of Ukrainian troops capturing a DJI UAV with a EDM4S C-UAS gun. https://t.co/rlIM488qjB — Rob (Lee) October 5, 2022

Hogy ebből mennyi került átadásra a háború előtt, azt nem tudni, de a litván polgárok adománygyűjtésének köszönhetően Ukrajna további több, mint 100 EDM4S drónelhárító fegyverhez jutott

Ukrajna példáján megtanuljuk, hogyan kell harcolni, és megtanuljuk, hogyan kell használni a NATO-felszereléseinket

- mondta Dalia Grybauskaite, volt litván elnök, a litván fegyveres erők modernizációjának az elrendelője. Hozzátette,

Az ukránok az életükkel fizetnek ezekért a tapasztalatokért.

Az irányított fegyverek felértékelődését mi sem jelzi jobban, mint hogy a nemrégiben zajlott kínai légi bemutatón és fegyverexpón is kiemelt figyelmet kaptak a világ legnépesebb országának katonai drón-fejlesztései és jövőbeli elképzelései. Nemrégiben Kína is bemutatott egy videót, amin már a tengeralattjárókról indítható drónokat is tesztelés alá vetették, de tervben vannak különböző drónvető és elhárító járművek fejlesztései is.

Harbin Engineering University announced on Nov 4 that test flights of 长弓1号 (Changgong / Longbow 1) and 长弓2号 (Changgong / Longbow 2) two transmedium drones that can cruise underwater and fly in the air had been successfully completed #China — the (stranger) November 7, 2022

A kínai drónfejlesztésekkel kapcsolatosan ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

A jövő háborúi

Mikhajlo Fedorov összegzésében kijelentette, hogy a pilóta nélküli repülőgépek és hajók növekvő szerepe, a kommunikáció és koordináció új formái a jelenlegi háborúban olyan nélkülözhetetlen fegyverekké váltak, mint egyetlen korábbi háborúban sem.

Az orosz-ukrán háború egyik fő hozadéka a most még futurisztikusnak tűnő fegyverek fejlesztése és tömeggyártása. A feltételezések szerint a távoli jövő háborúit ennek megfelelően távolról irányított gépek és fegyverrendszerek fogják meghatározni, ahol nélkülözhetetlen lesz a pontos feltérképezés, koordináció és kommunikáció a különböző egységek között.

Az elmúlt két hétben ismét meggyőződhettünk arról, hogy a jövő háborúi maximálisan a drónokról és minimálisan az emberekről fognak szólni

- mondta Federov, állításaival különböző katonai szakértők és tisztviselők is egyetértettek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images