Baj van az amerikai páncélosokkal Ukrajnában: erre aligha számítottak Washingtonban

A február 24-én, Ukrajna ellen indított orosz invázió kezdeti szakasza során elég sok felvétel volt arról, hogy az orosz páncélosoknak komoly gondot okoz a sár Ukrajnában: most úgy néz ki, hasonló helyzetbe kerültek az ukránok által használt amerikai gyártmányú páncélozott katonai járművek is.

Folyamatosan kerülnek fel az internetre a videók arról, hogy az Ukrajna által használt amerikai járművek beleragadnak a sárba, de a legtöbb probléma egyértelműen az International MaxxPro MRAP-pel van.

Most egy újabb videó (már a negyedik) került ki arról, hogy a jármű alig bír átkelni egy sáros földúton. Ez legalább nem akadt teljesen el, mint korábban levideózott társai.

