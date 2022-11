Roszatom: Washingtonon múlik, hogy lesz-e nukleáris katasztrófa

Moszkva és Kijev azóta egymást vádolja Európa legnagyobb atomerőművének a bombázásával, mióta az orosz erők márciusban, röviddel Ukrajna lerohanása után átvették az irányítást a létesítmény fölött. A vasárnapi újabb találatok ismét felébresztették a félelmet a telephelyen bekövetkező esetleges katasztrófa lehetőségeiről.

Az erőművet nukleáris baleset veszélye fenyegeti. Egész éjjel tárgyaltunk a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel

- mondta Alexszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója.

A NAÜ a tárgyalások során egy biztonsági zóna létrehozását követelte az erőmű körül, amit Lihacsov szerint csak akkor lehetne megvalósítani, ha az Egyesült Államok jóváhagyná.

Úgy gondolom, hogy a Washington és Zaporizzsja közötti nagy távolság nem lehet érv az Egyesült Államok számára a biztonsági övezetről szóló döntés késleltetése mellett. Az atom ugyanis nem ismer határokat, a radioaktivitás nem ismer nemzetiséget, ezért sok vezető világhatalom vezetőjének át kell gondolnia, hogyan áll a kérdéshez

– hangsúlyozta Lihacsov. Hozzátette, a NAÜ ellenőrei

Saját szemükkel látják, hogy ki lő, honnan lő. Ez nem titok, az ágyúzást az ukrán fegyveres erők hajtják végre.

Lihacsov értesüléseit a bombázás elkövetőiről a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrei nem cáfolták, de nem is erősítették meg. A Roszatom vezetője azzal is megvádolta Kijevet, hogy akár egy kisebb nukleáris balesetet is hajlandó előidézni annak érdekében, hogy a nyugati hatalmakat belerángassa a háborúba.

