Szörnyű felvételek: Oroszország egyre kegyetlenebb fegyvereket vet be az áttörés érdekében

A kegyetlenségéről ismert Szergej Szurovikin tábornok mindent megtesz, hogy a herszoni kivonulással átcsoportosított orosz egységek áttörést érjenek el a keleti fronton. Egyre több felvétel látott napvilágot arról, hogy az orosz hadsereg az ENSZ által tiltott fegyverekkel igyekszik megtörni az ukrán ellentámadást.

Szergej Szurovikin tábornokra egyre nagyobb nyomás nehezedik az orosz közvélemény részéről, hogy mutasson fel orosz katonai sikereket még a tél beállta előtt. Az orosz inváziós erők parancsnoka ugyanis a herszoni visszavonulás mellett azzal érvelt, hogy a felszabaduló egységek átcsoportosításával keleten áttörés érhető el a hónapok óta ostromlott Bahmut térségében.

Az elmúlt napokban az összecsapások intenzitásának növekedéséről számoltak be a térségben. Az orosz hadsereg azonban a vádak szerint több olyan fegyverzetet is bevet az összecsapások során, amik háborús alkalmazását különböző ENSZ-egyezmények tiltják. A The Telegraph által nyilvánosságra hozott felvételen látható, amint Oroszország ismételten termites gyújtólövedékkel támadja a harctéren fekvő Bahmut városát.

Az égő termit képes az acél és dúralumínium lemezeket átégetni, valamint a fémtárgyakat megolvasztani. A termitkeverékek a levegő oxigénje nélkül is égnek, mivel összetételükben igen sok fém oxid van.

Korábban november 8-án került sor ilyen támadásra, erről itt irtunk.

A Twitterre felkerülő videók szerint az orosz támadások éjszaka se szűnnek meg, a helyszíni beszámolók szerint foszfor-bombát is bevet az orosz fél az összecsapásban. A fehérfoszfor levegőn meggyullad és nagy mennyiségű sűrű, maró fehér füst képződésével ég. A Human Rights Watch szerint a fehérfoszfor csontig éget, a bőrön keresztül beszivároghat a véráramba, károsítja a vesét, a májat és a szívet, így többszörös szervi elégtelenséget okoz. Már a belélegzése is halálos lehet.

Just In: Russia used phosphorus bomb in Bakhmut.Phosphorus bomb is banned by UN. #Russia — RawNews1st (@Raw_News1st) November 20, 2022

Számos nemzetközi egyezmény létezik az ilyen gyújtólövedékek civil lakosság elleni alkalmazásának a tilalmára. Ezeket jellemzően Oroszország, más nagyhatalmakkal együtt nem ratifikálta.

Címlapkép forrása: Armed Forces of Ukraine/Reuters