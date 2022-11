Családi adókedvezmény 2023: jöhet az újabb pénzeső

Orbán Viktor miniszterelnök szeptember végén az Országgyűlésben jelentette be, hogy decemberben véglegesítik a következő évi költségvetést, és újabb családpolitikai intézkedések jönnek. Összeszedtük, mit kell tudni a családi adókedvezmények 2022-es állapotáról, annak igényléséről és összegéről, illetve mutatjuk, milyen új családi adókevezmény jöhet az szja-mentesség bővítésével.

Mi az a családi adókedvezmény?

A családi adókedvezmény egy olyan anyagi könnyítés, amelyet az eltartottak után vehetnek igénybe az eltartók – ennek a leggyakoribb formája az, amikor a magyar dolgozók a gyermekeik után kérelmezik az adókedvezményt. A családi adókedvezmény szempontjából a gyermekek (eltartottak) száma és életkora a mérvadó – értelemszerűen minél több gyermeke van egy magyar családnak, annál nagyobb családi adókedvezmény jár a részükre.

Mit jelent a családi adókedvezmény?

A családi adókedvezmény kalkulátor meghatározza, hogy mindig az adózó összevont adóalapja csökken, ami az SZJA (15%) mellett a TB-járulék (18,5%) rovására is levonható – így a szülők akár teljes adómentességet is élvezhetnek. A családi adókedvezmény lényege, hogy a bruttó és nettó bérünk közötti különbség, az adó alapja a gyermekeink, eltartottjaink száma alapján csökken, vagyis: minél több gyermekünk van, annál magasabb lesz a nettó fizetésünk a gyermekek számával egyenes arányban.

Ki jogosult a családi adókedvezményre?

Jogosult a családi adókedvezmény megigénylésére a gyermekre való tekintettel: a családi pótlékra is jogosult magánszemély és a vele egy háztartásban élő, arra nem jogosult házastársa; a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa. Jogosult lehet a családi pótlékra egy gyermek a saját jogán, illetve rokkantsági járadékban részesülő személy is.

Kik lehetnek eltartottak a családi adókedvezmény szempontjából?

A családi adókedvezmény mindig az eltartott személy(ek) után jár. A kedvezményezett eltartottak közé tartoznak a család gyermekei, a minimum 91 napos magzat a várandósság időszaka alatt, az a személy, aki saját jogán jogosult a családi pótlékra, illetve a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély is ide tartozik. A családi adókedvezmény összege mindig az eltartottak száma alapján kerül kiszámolásra – nem csak kisgyermekre vehető fel a családi adókedvezmény, jár arra is, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető személyekre.

A családi adókedvezmény igénylése - Családi adókedvezmény nyilatkozat

A családi pótlék igénylés alapvető feltétele, hogy az eltartónak legyen SZJA-köteles jövedelme és álljon fenn a családi pótlékre való jogosultsága (ne keverjük össze az adókedvezményt a családi pótlékkal – utóbbi egy alanyi jogon járó, fix összegű támogatás, míg az adókedvezmény a jövedelem függvényében változik).

A családi adókedvezmény igénylése mindemellett más feltételekhez is kötött, ilyen például, hogy a jogosultnak az adóbevallásához írásbeli nyilatkozatot kell mellékelnie (ez tartalmazza a jogosultság jogcímét és opcionálisan a családi adókedvezmény megosztását, közös érvényesítését). A családi adókedvezmény már a munkáltató irányában megtett adóelőleg-nyilatkozattal is intézhető vagy az év végén az adóbevallásban érvényesíthető. Az adóelőleg-nyilatkozat a soron következő havi bérkifizetést megelőzően bármikor megtehető, azonban év közben visszamenőlegesen a családi adókedvezmény nem érvényesíthető, csak az év végén, az adóbevallás elkészítésénél.

Fontos, hogy a családi adókedvezmény igénylését mindig időben intézzük a munkáltatónknál – a családi adókedvezmény 2022-ben is egy formanyomtatványon nyújtható be, ennek köszönhetően a bérszámfejtésen intézkednek az alkalmazottak, hogy a családi adókedvezménnyel emelt nettó fizetésünket kapjuk kézhez.

A családi adókedvezmény összege 2022-ben

Mennyi a családi adókedvezmény 1 gyerek után?

Az adóalap kedvezmény: 66.670 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege havonta: 10.000 Ft

Mennyi a családi adókedvezmény 2 gyerek után?

Az adóalap kedvezmény: 266.660 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege havonta: 20.000x2=40.000 Ft

Mennyi a családi adókedvezmény 3 gyerek után?

Az adóalap kedvezmény: 660.000 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege havonta legalább 3 eltartott esetén, a továbbiakban egységesen 33.000 Ft/hó/kedvezményezett eltartott. 33.000x3=99.000 Ft

Mennyi a családi adókedvezmény 4 gyerek után?

Az adóalap kedvezmény: 880.000 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege havonta: 33.000x4=132.000 Ft

2020 július 1 óta a négy- vagy többgyerekes anyák teljes SZJA-mentességet élvezhetnek.

Mennyi a családi adókedvezmény 5 gyerek után?

Az adóalap kedvezmény: 1.100.000 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege havonta: 33.000x5=165.000 Ft

A családi adókedvezmény megosztása

Fontos kiemelnünk, hogy a fentiekben megállapított maximális családi adókedvezmények csupán kedvezmények – a jövedelemadó és járulékok összegének akár teljes elengedésén felül nem kapunk az állammtól extra jövedelmet akkor sem, ha ez a gyermekek száma alapján járna nekünk (tehát: hiába járna nekünk 3 gyermekre 99 ezer forint, ha a járulékaink összege csak 60 ezer, akkor annyit engednek el). Hogy az ilyen problémákat az állam orvosolja, a két szülő meg is oszthatja a családi adókedvezményt, hogy az elengedett adó a lehető legjobban hasznosulhasson. Ehhez mindkét jogosult szülőnek intézkednie kell a munkahelyén.

Meddig jár a családi adókedvezmény?

Gyakori kérdés, hogy a családi adókedvezmény meddig jár hány éves korig vehető igénybe a gyerekek és más eltartottak után, hiszen a családi adókedvezmény feltételek számos esetben nehezen értelmezhetőek. A családi adókedvezmény legkorábban a magzat 91 napos korától jár - ehhez kell orvosi terhesgondozási igazolás.

A családi adókedvezmény általánosságban a gyermek 16 éves koráig tart mindenképpen, illetve mindez meghosszabbodik akkor, ha a gyermek nappali tagozaton köznevelési intézménybe jár (középiskola, szakiskola stb.). Az érettségi megszerzésével a családi adókedvezmény az adott gyermekre megszűnik. Ha az ennél idősebb gyermeknek van fiatalabb testvére, aki a családi adókedvezmény szempontjából kedvezményezett, akkor azonban továbbra is számításba lehet venni az idősebb testvért, kisebb kedvezményekre.

A családi adókedvezmény visszaigénylése egyösszegben / visszamenőleg történő kiváltása

Azt is érdemes tudnunk a könnyítésről, hogy nem csak havonta vehetjük fel, magasabb nettó fizetés formájában, hanem a családi adókedvezmény egyösszegben, májusban is kikérhető, egy nagy visszatérítés formájában. Ha bármilyen okból kifolyólag nem igényeltük korábban, a családi adókedvezmény utólag is kikérhető, 5 évre visszamenőlegesen – azonban ez az akkori fizetésünkre, adóalapunkra érvényes, tehát nem nő a fizetésemelésünkkel utólag.

Családi adókedvezmény kalkulátor 2022

A NAV családi adókedvezmény 2022-es kalkulátorai a családi adókedvezmény kiszámítása mellett a családi kedvezmény bevallásához nyújtanak segítséget.

A „Családikedvezmény-kalkulátor az éves bevallás elkészítéséhez” segítségével kiszámolhatja, hogy milyen összegben tudsz kedvezményt érvényesíteni és a bevallásodat hogyan kell kitöltenie. A program kizárólag az általad megadott adatok alapján számol, ezért célszerű a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolások adataid alapján kitölteni.

Ügyelj arra, hogy a családi járulékkedvezmény alapjaként az adóalap után meghatározott, téged terhelő járulék vehető figyelembe. Ez például azt jelenti, hogy a munkabéred után családi járulékkedvezmény alapjaként megállapított járulék nem lehet több, mint:

az adóalap 17 százaléka 2019-ig,

az adóalap 18,5 százaléka 2020-tól.

A „Jogszerű családi kedvezmény kiszámítása” kalkulátor segítségével meghatározhatod az év közben jogszerűen és jogosulatlanul igénybevett családi járulékkedvezmény összegét.

A kalkulátorok használatát a sorok mellett elhelyezett súgóikonok („i”) segítik.

A családi kedvezményről bővebben „A családokat érintő adóalap-kedvezmények” című információs füzetben is olvashatsz.

Orbán Viktor ígérete - Változhat a családi adókedvezmény 2023-ban?

Orbán Viktor miniszterelnök szeptember végén az Országgyűlésben emlékeztetett arra, hogy idén 670 milliárd forint személyi jövedelemadót fizettek vissza a családoknak. Szerinte a családi adókedvezmény, illetve a nyugdíjon kívül bármilyen juttatás inflációhoz kötése azonos lenne a biztos államcsőddel.

A miniszterelnök megjegyezte: azt el tudja fogadni, hogy minél inkább emeljék meg azokat a családtámogatási elemeket, amelyek fontosak az embereknek.

Szólt arról is, hogy decemberben véglegesítik a következő évi költségvetést és akkor lesznek újabb családpolitikai intézkedések. Példaként említette, hogy terveik szerint

LESZ OLYAN INTÉZKEDÉS, HA VALAKI MÁR BETÖLTÖTTE A 25. ÉLETÉVÉT ÉS MÁR NEM JÁR NEKI AZ SZJA-MENTESSÉG, DE VÁLLALJA, HOGY SZÜL EGY GYERMEKET 25 ÉS 30 ÉVES KORA KÖZÖTT, AKKOR 30 ÉVES KORÁIG TOVÁBB ÉLVEZHETI AZ ADÓMENTESSÉGET.

Ez egy vadonatúj intézkedés lenne, gyermekvállalást ösztönző célzattal. Egyúttal beleillik a kormány eddigi adópolitikájába.

Emlékezetes, 25 éves korig szja-mentességet élveznek a fiatalok, valamint 4 gyerek után jár az örök életre szóló szja-mentesség az anyáknak, amellyel kapcsolatban szintén vannak már régóta kormányzati tervek, hogy a 3 gyerekes anyáknak is járjon ez a fajta kedvezmény. Az intézkedés külön érdekessége, hogy egy rendkívüli kockázatokkal terhelt évben tervez a kormány már most költségvetést lazító intézkedéseket, miközben a 2023-as költségvetés már régen felborult, mozgástér messze nem áll rendelkezésre, sőt, és egyelőre az sem látott, hogy a jövőre célul kitűzött 3,5%-os GDP-arányos hiánycélt hogyan fogja a kormány teljesíteni az energiaszámla elszállása közepette, és főleg annak fényében, hogy az idei hiánycélt is megemeli 1,2 százalékponttal.

Azt már csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a nyáron a kormány által kőbe vésettnek hirdetett 2023-as költségvetés biztosan módosul (tudjuk ezt Varga Mihály múlt szeptember 23-i bejelentése óta, és ezt most megerősítette a miniszterelnök), így ez alapján most már kijelenthető: a költségvetés korai elfogadásának szükségessége megkérdőjeleződik a gyakorlatban.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 26. Orbán Viktor vadonatúj adómentességet ígér

Mit mond a Magyar Nemzeti Bank a családi adókevezményekről?

Évente 15-20 ezerrel több gyereknek kellene születnie Magyarországon ahhoz, hogy megállítsuk a népességfogyást – olvasható az MNB májusban bemutatott javaslatcsomagjában. A jegybank konkrét intézkedéseket is megfogalmazott, melyekkel szerintük elérhető lenne ez a cél.

Az elmúlt évtizedben 200 ezer fővel csökkent a magyar népesség, és demográfiai fordulat nélkül 2030-ra további több mint 400 ezres csökkenés várható – olvasható az MNB most megjelent 144 pontos javaslatcsomagjában. A jegybank a célt is megjelölte:

ÉVENTE 15–20 EZERREL TÖBB, AZAZ NAGYSÁGRENDILEG 110 EZER ÚJSZÜLÖTT.

Az MNB kiemeli, hogy az utóbbi években egész Európában nálunk emelkedett a legnagyobb mértékben az úgynevezett teljes termékenységi arányszám (az egy szülőképes korú nőre jutó gyermekek átlagos száma), az azonban még mindig messze van a 2,1-es értéktől, ami a népességszám fenntartásához szükséges lenne.

Az MNB javaslatai közül az első néhány arra vonatkozik, hogy a gyermekvállalást gátló betegségekre szűrővizsgálatokat vezessenek be, illetve fejlesszék a mesterséges megtermékenyítést. Utóbbival kapcsolatban kiemelik, hogy a gyermekszám növelésének egyik leghatékonyabb módja, hiszen célzottan olyan párokat támogat, akik már meghozták a gyermekvállalási döntésüket, ám ez a szándék nem tud megvalósulni valamilyen okból.

A termékenységi centrumok állami átvétele után a jövőben erősíteni szükséges az állami ellátásokkal szembeni bizalmat, amelynek fontos eszköze az erőteljes szakmai és pénzügyi kontroll, a jól működő és folyamatosan frissített protokollok menti kezelés, illetve az ellátások személyesebbé tétele. Ezen felül mindenképpen érdemes lenne bővíteni a kapacitásokat, hiszen az állami ellátásban jelenleg jelentős a várakozási idő – javasolja az MNB.

Még több pénzt öntenének a magyar családokra

A jegybank a családtámogatási rendszer jelentős kibővítését is javasolja a kormánynak. Korábban Orbán Viktor is utalt arra, hogy a következő években a lehetőségekhez mérten meg akarják tartani, illetve kibővíteni a meglévő támogatásokat.

Az MNB szerint az egyik fontos feladat a babaváró támogatás megtartása. A kedvezményes hitelt már több mint 160 ezer pár vette igénybe, azonban a jelenlegi szabályok szerint csak az év végéig van erre lehetőség. Emellett az MNB lazítana a támogatás feltételein is, mivel jelenleg csak 41 év alatti nők vehetik igénybe, miközben a 40 év feletti korosztályban a termékenységi ráta és az újszülöttek száma is trendszerűen emelkedik.

Az első otthon megteremtését elősegítő programok elindítása támogatni tudja a fiatal párok családalapítását, miközben beruházási igényt is jelent a nemzetgazdaság számára. Javasoljuk, hogy legyen elérhető állami garancia mellett alacsonyabb önerővel, illetve állami támogatással kamatmentes hitel első otthon teremtésére, illetve országszerte induljanak fecskeház programok a fiatalok számára.

A MAGYAR CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER RENDKÍVÜL KITERJEDT ÉS BŐKEZŰ, UGYANAKKOR MÉG ÍGY SEM TUDJA FEDEZNI A CSALÁDOK GYERMEKNEVELÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEIT – EMELte KI A JEGYBANK.

A családtámogatási rendszer elemeinek egységes keretben kezelése céljából javasolják egy „Család” zseb létrehozását a SZÉP-kártyán. Az így létrehozott alszámla felhasználható lenne olyan gyermekneveléshez kapcsolódó költségekhez, mint például a bölcsődei vagy óvodai ellátás térítési díja, a gyermekek táboroztatása, illetve baba-mama programok belépő díjának térítése.

A CSALÁDI ADÓALAP KEDVEZMÉNY A MAGYAR CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER EGYIK LEGFONTOSABB ELEME, AZONBAN A KEDVEZMÉNY ÖSSZEGE NEM KÖVETTE AZ ELMÚLT ÉVEK DINAMIKUS BÉRNÖVEKEDÉSÉT.

A családi adókedvezmény és az első házasok adókedvezményének kétszeresére emelése tartósan javítaná a gyermeket nevelő háztartások pénzügyi helyzetét és ezáltal növelné gyermekvállalási hajlandóságot – szerepel az MNB javaslatai között.

A családok együtt töltött minőségi idejének növelése érdekében javasoljuk a gyermekek után járó pótszabadság bővítését minden kategóriában. A bővítés fokozatosan is bevezetésre kerülhetne, első körben csak az anyákra vagy az apákra.

A családtámogatási rendszer egyik fontos eleme a 4 vagy több gyermekes anyák teljes szja-mentessége, amely 2020 januárjában került bevezetésre. Megfelelő gazdasági növekedés esetén megfontolandó a 3 gyermekes anyákra is kiterjeszteni az szja-mentességet. Ez az intézkedés nagyságrendileg 200 ezer családnak biztosítana jelentős anyagi segítséget.

2020-ban a 4 vagy több gyermekes anyák szja-mentessége 21,5 milliárd forint kieső bevételt jelentett a költségvetésnek.

A KEDVEZMÉNY 3 GYERMEKES ANYÁKRA TÖRTÉNŐ KITERJESZTÉSE 2023-BAN TOVÁBBI 100 MILLIÁRD FORINT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁST JELENTENE.

Az anyák munkaerőpiaci visszatérésének és további gyermekek vállalásának egyaránt kulcskérdése, hogy igényeik szerint meg tudják-e oldani a gyermekük napközbeni ellátását. Az MNB javasolja a bölcsődei rendszer további fejlesztését, amelynek célszerű lenne többek között kiterjednie a bölcsődei férőhelyek bővítésre és a nyitvatartási idők munkaidőhöz igazítására.

Az anyák jelentős része részmunkaidőben szeretne munkát vállalni a gyermek születését követően, ám ezt hátráltatja a bölcsődei térítési díjak átlagfizetéshez képesti magas szintje. Erre megoldást jelenthetne a munkahelyi bölcsődék minél nagyobb számban történő létesítése, hiszen ezen intézmények rugalmasan tudnak igazodni az adott vállalat munkabeosztásához és a részmunkaidős munkavállalók igényeihez.

Az állam elsősorban a szabályozás egyszerűsítésével és pályázati forrásokkal támogathatja a munkahelyi gyermekfelügyleti rendszer létrehozását és fenntartását. Bizonyos vállalat- vagy telephelyméret felett kötelezővé is lehetne tenni ilyen szolgáltatás biztosítását.

Az oktatási rendszer hosszútávú minőségi működésének biztosítása érdekében javasolják az oktatási rendszer családbarát fejlesztését, amelynek többek között célszerű kiterjednie a kollégiumi férőhelyek bővítésére és korszerűsítésére, az állami iskolabusz rendszer létrehozására és a lemorzsolódás csökkentésére.

A nyugdíjrendszer családalapúvá tétele alapvetően egy társadalmi igazságossági kérdés, amely elsősorban hosszútávon fejthet ki hatást a demográfiai folyamatokra. A nyugdíjrendszer családbarát átalakítása több módon is megvalósulhatna. Megoldás jelentene például a családi adókedvezmény figyelembe vétele a nyugdíj számításánál, fix összegű havi nyugdíjkiegészítés a gyermekek száma alapján, a gyermek(ek) járulékfizetésének százalékában meghatározott mértékű nyugdíjkiegészítés, vagy a Nők40 program demográfiai feltételekhez kapcsolása - írta az MNB.

Címlapkép forrása: Getty Images