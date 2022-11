Itt a teljes lista: ezek a NATO-harcjárművek semmisültek meg eddig Ukrajnában

Az ukrajnai háborúban fontos szerepet játszanak a NATO-országok által szállított fegyverek, különösen nagy figyelmet kapnak a szeptember óta zajló ellentámadás kapcsán ezek az eszközök, melyek úgy tűnik, kifejezetten jól teljesítenek. Ugyanakkor veszteség is van bőven a nyugati technikából, összegeztük az Oryx gyűjtése alapján a számokat.

A NATO és NATO-aspiráns országok a február 24-én indult, Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta intenzíven támogatják az ukrán fegyveres erőket, az idő előrehaladtával egyre több nehézfegyver és szofisztikált technikai eszköz érkezik az ukrajnai frontvonalakra.

A szeptemberben indult ukrán ellentámadásban kifejezetten fontos szerepet játszott a nyugati technika, ugyanakkor, mivel nehéz és komplex támadási manőverek zajlottak a frontvonal minden szakaszán, a veszteségek is megugrottak.

Az Oryx gyűjtése szerint eddig a következő, nyugati gyártmányú, NATO vagy NATO-aspiráns országok által leszállított eszközök vesztek el (vagyis semmisültek meg, sérültek meg súlyosan vagy kerültek ellenséges kézre) Ukrajnában:

amerikai M113 páncélozott szállító harcjármű: 12 darab

: A Ukrainian M113 armored personnel carrier was destroyed by Russian forces during the fighting for Lyman, Oblast. #Ukraine — (Ukraine) October 6, 2022

YPR-765 (ez az amerikai M113-as páncélozott szállító harcjármű holland másolata): 15 darab

(ez az amerikai M113-as páncélozott szállító harcjármű holland másolata): 15 darab VAB , francia kerekes páncélozott harcjármű: 5 darab

, francia kerekes páncélozott harcjármű: 5 darab finn Sisu XA-185-ös páncélozott szállító harcjármű: 1 darab

: A Ukrainian Sisu XA-185 amphibious armored personnel carrier (donated by Finland) and a previously captured BMP-3 IFV were destroyed by Russian anti-tank mines and direct fire in the vicinity of Opytne, Oblast. #Ukraine — (Ukraine) October 24, 2022

brit Mastiff, Mamba és Wolfhound 4x4-es MRAP taktikai járművek: 8 darab

4x4-es MRAP taktikai járművek: 8 darab ausztrál Bushmaster 4x4-es MRAP: 5 darab

Ukrainian Australian-made Bushmaster PMV armored vehicle at the Army-2022 military-technical forum in Kubinka near Moscow. pic.twitter.com/nHz6cEUAZA — Real (Libyan) August 16, 2022

amerikai International MaxxPro 4x4-es MRAP: 4 darab

4x4-es MRAP: 4 darab török BMC Kirpi 4x4-es MRAP: 7 darab

: A Ukrainian BMC KİRPİ MRAP was destroyed by the Russian army in Oblast. #Ukraine — (Ukraine) October 2, 2022

amerikai Humvee variánsok: 55 darab

variánsok: 55 darab brit Saxon és Husky taktikai járművek: 27 darab

és taktikai járművek: 27 darab olasz / norvég Iveco LMV taktikai járművek: 5 darab

taktikai járművek: 5 darab amerikai M777-es vontatott tarack: 20 darab

Lancet destroyed another US M777 155 mm howitzer on the right bank of the Dnieper. pic.twitter.com/SFRcc7HrKV — SpriterInfo (@SpriterInfo1) November 16, 2022

brit L119 -es vontatott tarack: 1 darab

-es vontatott tarack: 1 darab észt / olasz FH-70 -es vontatott tarack: 1 darab

-es vontatott tarack: 1 darab amerikai gyártmányú, Norvégia által adományozott M109 -es önjáró tarack: 5 darab

-es önjáró tarack: 5 darab francia Caesar önjáró tarack: 1 darab

: A Ukrainian CAESAR 155mm self-propelled howitzer was damaged by a Russian Lancet loitering munition in the vicinity of Maksymivka, Oblast. #Ukraine — (Ukraine) November 16, 2022

cseh Zuzana 2-es önjáró tarack: 1 darab

: A destroyed Ukrainian Zuzana 2 155mm self-propelled howitzer, which was purchased from Slovakia.It is currently unknown when and where it was destroyed. #Ukraine — (Ukraine) November 14, 2022

finn ItK 61 -es légvédelmi gépágyú: 1 darab

-es légvédelmi gépágyú: 1 darab török Bayraktar TB2 -es felderítő / csapásmérő drón: 12 darab (+1 darab Bayraktar Mini)

-es felderítő / csapásmérő drón: 12 darab (+1 darab Bayraktar Mini) egyéb, nyugati felderítő-drónok: 4 darab

nyugati logisztikai járművek: 13 darab

A lista nem tartalmazza a Szovjetunió / Varsói Szerződés idejéből származó, nyugati országok által Ukrajnának adott technikát és nem is teljes körű, hiszen az Oryx csak azokat a járműveket regisztrálja, melynek megsemmisüléséről fényképes, videós bizonyíték is van. Ez tehát lényegében a „minimum veszteség,” a valós szám biztosan magasabb ennél.

Az Oryx gyűjtése szerint eddig 2293 katonai járművet vesztett el Ukrajna a háborúban (ennek tehát nagyon kis része nyugati eszköz, zöme saját fejlesztésű ukrán vagy szovjet haditechnika), Oroszországnál ez a szám lényegesen magasabb, 8047.

Mindez csupán töredéke a NATO-országok által leszállított fegyvereknek: az Oryx erről is csinált listát. Összevetve a kettőt, elmondható, hogy bőven van még ukrán tartalék.