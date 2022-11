Hogy állnak az oroszok rakétákkal? Konkrét számokat tettek közzé az ukránok

Az ukránok által publikált számok alapján az orosz Iszkander szárazföld-szárazföld rakéták állománya erősen kifogyóban van, de Oniksz partvédelmi rakétarendszerekkel és Sz-300-as légvédelmi rakétákkal viszonylag jól állnak. Ugyanakkor az ukránok szerint erősen megcsappant az oroszok Kalibr-cirkálórakéta állománya és H-22-es hajók megsemmisítésére specializált rakétaállománya is.

️Reznikov: Russia has used most of its high-precision missile arsenal in Ukraine.According to the data published by Defense Minister Oleksii Reznikov, Russia has 119 Iskander missiles left in stock compared to 900 before the start of the all-out war.Source: Oleksii Reznikov pic.twitter.com/Z4qma3yYHJ