Úgy néz ki, megúsztunk egy újabb európai háborút - Elképesztően fontos megállapodás született

A két balkáni ország között akkor hágtak tetőfokukra az indulatok, amikor Pristina sokadszorra is megpróbálta bevonni azokat a szerb rendszámtáblákat, melyek 1999 előtt lettek kiállítva, amikor Koszovó még Szerbia részét képezte.

Az ország északi részén élő szerb lakosság nem ismeri el Pristina fennhatóságát, a rendszámtáblák cseréjére irányuló törekvést pedig a szerb nép elleni lépésként értékelték.

Borell szerint Albin Kurti koszovói miniszterelnök egészen szerdáig nem mutatkozott hajlandónak a megállapodásra.

We reached an agreement between and today that will allow to avoid further escalation. We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. #Kosovo