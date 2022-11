Aggasztó a helyzet az ukrán atomerőművek körül az atomenergia-ügynökség vezetője szerint

Az érintett atomerőművek a rivnei, a hmelnyickiji, a dél-ukrajnai és a csernobili. A NAÜ a zaporizzsjai atomerőmű működtetéséhez már segítséget nyújt, de azt az orosz csapatok tartják megszállás alatt.

Rafael Grossi, a NAÜ vezetője elmondta, az ukrán energetikai infrastruktúrát ért orosz rakétatámadások miatt a négy működő erőművet le kellett kapcsolni a hálózatról, és jelenleg dízelgenerátorokkal biztosítják a biztonságukhoz szükséges elektromos áramot. (A csernobili az 1986-os robbanás óta nem működik, de biztonságos fenntartásához szükség van személyzetre.)

Ez a példátlan helyzet elképzelhetetlen lett volna egy hónappal ezelőtt is. Ez nagyon aggasztó

– jegyezte meg Grossi.

Hozzátette:

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a nukleáris balesetet bármelyik nukleáris létesítményben, ami csak tovább fokozná a szörnyű szenvedést, amelynek már most is tanúi vagyunk Ukrajnában. A cselekvés ideje most jött el.

Szerdán az orosz támadások következtében egyszerre kellett leállítani Ukrajna négy működő atomerőművét – ilyen 40 éve nem fordult elő. Az intézkedés biztonsági okokból történt. A háború előtt Ukrajna elektromosáram-szükségletének több mint 50 százalékát fedezte négy működő atomerőműve, amelyből három még ukrán kézen van.

Csütörtökön a hmelnyickiji és a zaporizzsjai erőművet visszakapcsolták a hálózatra.

Címlapkép: A csernobili atomerőmű a szarkofággal napjainkban. Forrás: Getty Images