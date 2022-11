Elárulta a sztárközgazdász, hogy kerülheti el Magyarország a törökhöz hasonló gazdasági összeomlást

Sokat hallani arról, hogy a magyar gazdaság, és kiemelten a forint helyzete, egyre inkább összehasonlítható azzal, ami Törökországban történik az elmúlt időszakban. Özgür Orhangazi, az isztambuli Kadir Has egyetem közgazdász professzora a lapunknak adott exkluzív interjújában nemcsak arról nyilatkozott, hogy milyen párhuzamok vannak a jelenlegi török 80-180%-os infláció és a forint volatilitása között, hanem a török jegybanki politikától kezdve a hivatalos adatok megbízhatóságán keresztül az ország dollarizációjáig számos fontos témáról is kifejtette a véleményét.

Portfolio: Mi motiválja a török gazdaságpolitikai vezetést a magas infláció időszakában arra, hogy ne emelje az irányadó kamatot? Milyen logika támasztja alá a kamatvágást és szinten tartást akkor, amikor ilyen mértékben elszállt az infláció?

Özgür Orhangazi: 2021 végétől kezdte el az alapkamatot csökkentetni a török központi bank. A kormány ezzel kapcsolatos alapvető célja a kamatok lehető legalacsonyabb szinten tartása mellett a hitelfelvételi lehetőségek kiszélesítésével a gazdaság növekedésének szinten tartása volt.

Ezen a ponton döntést hoztak, a gazdaság növekedését választották az alacsony szintű inflációval szemben.

Ennek a legfontosabb oka, hogy jövőre választási év lesz Törökországban, és az AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi – Igazság és Fejlődés Pártja) eddigi sikereit leginkább a jelentős gazdasági növekedésnek köszönhette, tehát nem akarják, hogy most lassuljon a növekedés üteme. Ennek jegyében, ha más országokkal összevetve csak a növekedési számokra fókuszálunk, a török gazdaság elég erős növekedést mutat, de itt a legnagyobb probléma a líra árfolyama fölötti kontrol elvesztése, ami viszont az inflációnak az egyik fő oka lett.

Azonban, ahogy közelednek a választások, a hiteltartozások ilyen szintje mellett a kamatok emelésével nagyon komoly válságot lehet előidézni. Tehát arra számítok, hogy ha nem történik valami váratlan esemény, akkor amennyire lehet, alacsonyan fogják tartani az alapkamatot, és emellett néhány intézkedéssel elérhetik, hogy az általuk kiválasztott szektorok számára is meglegyen a szükséges hitelezés. Azt is észben kell tartani, hogy a török gazdasági növekedés fő motorja az építőipar, így itt vannak a kormányközeli tőkéscsoportok is. Nincsenek jó közgazdászok Recep Tayyip Erdogan, török elnök körül, így azt gondolhatták, hogy ha magas lesz az infláció, akkor is kibírjuk majd valahogy. Úgy tűnik, ők sem hitték, hogy ilyen szinten kicsúszik az infláció a kezükből.

Ali Babacan, egykori török gazdaságügyi miniszter idejében (2002–2007) mintha jobb közgazdászok lettek volna a kormány körül. Ez tényleg így volt, és ha igen, akkor mikor változott meg a helyzet?

Jobb közgazdászok voltak, ez tény, de Babacan idején a növekedés a magas szintű külföldi tőkebeáramlás következménye volt, 60-80 milliárd dollár tőke áramlott be ekkor a gazdaságba évente. Ilyen körülmények között jó vagy rossz közgazdászokkal is sikeresnek lehet lenni. Azonban ma egyrészről az amerikai jegybanki alapkamat folyamatosan emelkedik, másrészről más államok is folyamatosan emelik az alapkamatot, és nem áramlik be tőke Törökországba, sőt, ami eddig volt, az is inkább kivonul az országból. Két különböző időszakról beszélünk, tehát nem igazán lehet őket összehasonlítani. Tény, hogy nem a legjobbak a mostani közgazdászok, de a körülmények sem azonosak.

Oroszországgal összehasonlítva, ahol elemzők szerint a rendszer bármennyire is autoriter, a gazdasági felsővezetés, akik sokszor külföldön végeztek, jó és kreatív szakemberek, akik nehéz időkben is ki tudják segíteni az ország gazdaságát, mondhatjuk-e egyáltalán azt, hogy régen jó közgazdászok voltak Törökországban?

Oroszország kapcsán nem tudok nyilatkozni,

ami Törökországot illeti, csak annyit jegyeznék meg, hogy nincsen gazdasági végzettsége a gazdasági miniszternek, tehát más szintről beszélhetünk,

főleg, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a török központi bank elnökének tapasztalata is erősen megkérdőjelezhető. Ezekkel együtt nem gondolom, hogy a jelenlegi helyzet a rossz közgazdászoknak köszönhető, egy teljesen nyilvánvaló politikai döntés áll az egész mögött, amelynek az egyetlen célja, hogy

kerül amibe kerül, a gazdaságnak növekednie kell.

Mennyire elfogadhatóak a hivatalosan közölt adatok a GDP-növekedésről és az inflációról, milyen szintű változások történtek a török statisztikai hivatal élén az elmúlt 20 évben?

Törökországban mostanra mindenki, köztük a közgazdászok is elfogadják, hogy a török statisztikai hivatal számai megbízhatatlanok, mivel a hivatalos inflációs adatokat a való életben látható áremelkedésekkel összehasonlítva látszik, hogy nincsen átfedés a kettő között. Ennek következtében alternatív inflációs adatokat számoló közgazdászok vannak, akiknél sokkal magasabb számok jönnek ki. Ezen túlmenően néhány szakszervezet, kereskedelmi kamara, például az Isztambuli Kereskedelmi Kamara is számít inflációs mutatókat. Az utóbbinál például az üzletemberek által látott számokra támaszkodó inflációs adatok vannak, emiatt lehet, hogy függetlenebbek az ellenzéki közgazdászoknál.

Bárkinek a számait is nézzük azonban, azok sokkal magasabbak, mint a hivatalosan közzétett adatok.

Érdekes módon, bármennyire is senki nem hisz a török statisztikai hivatal inflációs számaiban, a közgazdászok a növekedéssel kapcsolatos hivatalos adatokat alapvetően mégis elfogadják. Ennek az oka, hogy a szakemberek szerint sokkal kisebb mértékben módosítják ezeket az adatokat, mivel nagyjából korrelálnak a munkanélküliségi adatokkal.

Van azonban néhány további érdekes dolog is, például a török statisztikai hivatal a Covid időszakában nem közölte a halálozási adatokat. A 2020-as adatokat még mindig nem hozták nyilvánosságra, így hosszú időn keresztül a temetők adatai alapján próbálták kideríteni, hogy mennyien halhattak meg vírusban. Tehát a hivatalos adatokkal kapcsolatos problémák nem csak a gazdaságot, hanem az egészségügyet is érintik például. Alapvetően nagyon jó szakemberekből állt a török statisztikai hivatal, azonban az idő elteltével, vagy felmondtak, vagy felmondásra kényszerítették őket.

A ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu – Inflációkutató Csoport) szerint 186.27%, a török statisztikai hivatal szerint 83,46% az infláció. Ehhez képest mit mutatnak az Isztambuli Kereskedelmi Kamara számai?

Az Isztambuli Kereskedelmi Kamara és a szakszervezetek számításai alapján valamivel 100% feletti szinten áll az infláció, tehát a török statisztikai hivatal és az ENAG közötti számról beszélhetünk. Ami az ENAG számait illeti, egy problémánk van: nem ismerjük, hogy milyen módszer alapján dolgoznak, mivel ez nem nyilvános. Ez alapján úgy tudunk számolni, hogy ha a török statisztikai hivatal a minimumot, az ENAG a maximumot számolja, akkor a valóság talán a kettő között van.

Az ENAG mennyire ellenzéki, mennyire független?

A számítások mögött lévő közgazdászok kezdetben ellenzékiek voltak, azonban azt nem mondanám, hogy azért változtatnak az adatokon, mert ellenzékiek. Nem ismerjük például, hogy mennyire eltérő az ENAG és a török statisztikai hivatal inflációs kosara. Ha nyilvánossá tennék a módszerüket, akkor az alapján bárki számolhatna akár helyettük is, ezért is lehet az, hogy nem nyilvánosak az adataik.

Mekkora mértékű a dollarizáció a török gazdaságban, a mindennapokban mennyire elterjedt a dollár és más külföldi devizák használata?

A dollarizáció szintjének a vizsgálatának az egyik lehetséges módja a lakossági betétek vizsgálata. Ezek körülbelül 60%-a külföldi devizákban és kulturális okoknál fogva részben aranyban van lekötve. A maradék 40% van alapvetően török lírában, azonban ez is főleg az árfolyamgaranciás betétek formájában. Török lírában a fizetések vannak elsősorban, amíg el nem költik őket, azonban a hétköznapi életben szinten mindennek az ára leköveti a dollár, vagy az euró árfolyamváltozásait, aminek a következtében az árak akár hetente is változnak. A lakásárak sok helyen már dollárban vannak például megadva, még ha ezt próbálják tiltani is.

Az emberek fejben dollárban számolnak, így mondhatni a dollarizáció igazából teljesen megvalósult, még ha az árakat kötelező lírában is kiírni.

Európa közel van, mégis egyértelmű a dollár dominanciája. Milyen különbségek vannak a gazdaságban a dollár és az euró között, figyelembe véve, hogy a kettő árfolyama is érdemben változott az elmúlt időben?

A dollárban számolásnak az oka, hogy a török import dollár alapú. Az energiaforrások is dollár alapúak, az export azonban euró alapú, mivel leginkább az EU-ba megy. Ez az elmúlt időszakban egy külön probléma, mivel míg az euró veszít az értékéből, addig a dollár csak erősödik, és így a folyó fizetési mérleg hiánya csak növekszik. Egy másik ok, hogy történelmileg is a dollár volt a biztos pont a törökök számára. A 90-es évek kaotikus állapotai közepette is nagyon jelentős szintű dollarizáció volt.

Akkoriban az emberek, amikor a hó elején megkapták a fizetésüket, egyből dollárra váltották, majd a napok előrehaladtával fokozatosan váltották azt be lírára.

Erre a szintre ma még nem jutottunk el, de erre tart az út.

Milyen folyamatok zajlottak le a török gazdaságban az utóbbi 20 évben?

A 2002-től kezdődő 20 év ismerete nélkül nem lehet megérteni a mostanra kialakult helyzetet. Ez a kezdőév két szempontból is fontos; egyrészt ekkor kerül kormányra Erdogan pártja, az AKP, másrészt a 2001-es válság után Törökországban nagyon sok gazdasági reformintézkedést hoznak meg. A 2002 utáni növekedésnek három alapja volt.

Egyrészt, a külföldi deviza bősége; az egész világon dollár- és tőkebőség volt ekkor. Törökország történetében nem látott mértékű valutabeáramlás volt ekkor, legyen szó a tőzsdéről, direkt befektetésről, vagy külső adósságról. Ennek következményeként a líra sokáig erős tudott maradni, csökkent az infláció, valamint az országon belül is egy tőkebőség volt.

Másrészt, jelentősen növekedett a hitelezés, és így az eladósodottság is. 2002-től kezdve mind a cégek, mind pedig a családok hitelfelvételi lehetősége megnövekedett. Egyre több pénz volt a bankrendszerben, így egy nagy, hitelalapú növekedésről beszélhetünk ebben az időszakban.

Harmadrészt, amint az előbb is említettem, a növekedés motorja az építőipar volt. Ennek az egyik oka, hogy könnyű és gyors pénzkereseti forrás, a másik, hogy jelentős hatása van a GDP-növekedésére. Amíg egy gyár 10 év alatt tesz hozzá a GDP-növekedéshez, addig egy építkezés ezt egy év alatt tudja tenni. Egy másik ok, hogy az építkezések magas szintű foglalkoztatást vonnak maguk után. Egy harmadik ok az, hogy az államnak nagy igénye volt építkezésekre ekkor, legyen szó autópályákról, hidakról, vagy repterekről.

Ezek mind olyan dolgok, amelyeket közbeszerzési eljárásokon a kormányközeli tőkéseknek lehet juttatni, és így politikailag meg lehetet erősíteni a kormánypárt saját tőkés holdudvarát.

Ez a három együtt, 2002-től nagyjából 2015-ig egy gyors növekedést hozott a török gazdaság számára.

A líra-dollár keresztárfolyama a 2000-es években 1,5 körül volt, most 18, így sokkal olcsóbb volt korábban az import is. És itt nemcsak a fogyasztásra gondolok, hanem például az ipar számára szükséges eszközökre is. Ekkor mindent be lehetett olcsón hozni külföldről, és így gyorsabban lehetett haladni mindennel az országban, így a szóban forgó időszak kapcsán egyfajta aranykorról beszélhetünk. Ez a modell 2015-ig működött, ekkorra azonban a külső tartozás és az importfüggőség is nagyon magas szintű lett, és egyre kevesebb pénz marad a világban is.

Mi az építőipar szerepe a török gazdaságban az elmúlt 20 évben?

A gyors növekedés magas szintű haszonnal jár. Az állam kezében van egy ilyen kivételes lehetőség, hogy a saját telkeit fel tudja használni építkezésekhez. Az elmúlt 20 évben például minden tartományban nyílt egyetem, ami egyszerre természetesen építkezést is jelent. Isztambul egy földrengésveszélyes zóna, így sok épületet földrengésbiztos módon újra kell építeni, ami egy véget nem érő folyamat.

A török kormány nagyon komoly szinten neoliberális politikát folytatott: a költségvetési kiadásokra, valamint a költségvetési egyensúlyra nagyon odafigyelt, olyannyira, hogy még költségvetési többlet is volt néha, részben az alapkamat csökkentésének köszönhetően.

A kiadásokat az építkezésekből és az egyéb extra bevételekből fedezték, és a költségvetési egyensúly mellett az állami földek eladásával elért bevételből a választók elégedettségét is el lehet érni.

A reál GDP-növekedés továbbra is látványos Törökországban. Nem veszélyezteti-e a növekedést a fékezhetetlen infláció? Mik a török gazdaság kilátásai 2-3 éves időtávon?

Mindenekelőtt az kell leszögezni, hogy 2-3 év Törökország kapcsán egy nagyon hosszú időszak, egy beláthatatlan távolság, mivel 2023-ban választások lesznek, így maximum eddig lehet ellátni. A fő kérdés az, hogy 2023-ban lesz-e kormányváltás. Ha nem lesz, akkor lesz-e váltás a politikában? Ha az ellenzék nyer, akkor egy ortodoxabb gazdaságpolitika várható.

A jelenlegi legnagyobb veszély nem is az infláció, hanem a külső államamadósság finanszírozása. Lesz-e elég valuta a következő 3-6- hónapban?

Fizetni kell az importot, mert az export nem fedezi, illetve fizetni kell a külső hitelezőket is. Ezeken túlmenően közeleg a tél, így földgáz, kőolaj és egyéb kiadások is növekednek, tehát egy olyan időszak jön, aminek magas lesz a valutaigénye.

Ezek a legnagyobb veszélyek a növekedésre, valamint kérdés még, hogy lesz-e újabb árfolyamsokk, a most 18 környéki dollár árfolyam lesz-e 20 fölött. A kérdés lényegében az, hogy egyáltalán sikerül-e túljutni a télen gazdasági értelemben. Ami biztos, hogy ha új kormánya lesz az országnak, ha nem, 2023 közepétől az eddigi politikát nem lehet folytatni. Egy ponton lassulni fog a növekedés, sőt, már vannak erre utaló jelek, azonban az nem várható, hogy a választásokig a kormány változtatna a politikáján. Kerül, amibe kerül, az első a növekedés lesz, ha teljesen elszabadulnak az árfolyamok, akkor is.

Van-e esély irányváltásra a monetáris politikában?

Rövid távon nem várható, ha csak nem lesz valami előre látható szintű krízis, aminek nem lehet kizárni az esélyét. Ha most megemelik az alapkamatot, akkor megáll a hitelből finanszírozott gazdaság. A cégek és a családok is magas szinten el vannak adósodva, jelenleg ez tartja életben a gazdaságot. A múltban ebben a témában az AKP-kormány nagyon flexibilis tudott lenni. 2018-ban megemelték az alapkamatot, 2019-ben csökkentették, 2020-ban megint emelték, majd csökkentették, tehát van flexibilitás, így ha rákényszerülnek, megtehetik, hogy lépnek. Az egyetlen probléma ezzel kapcsolatban, hogy közelednek a választások.

Jellemző volt eddig az országra, hogy az állam helyett a családok és a cégek adósodtak el. Hogyan alakult ez a folyamat az elmúlt időszakban?

Az állam is el van már adósodva, mert bár eleinte a cégek adósodtak el az állam helyett, a legutóbbi időszakban már az állami eladósodottság is növekszik. 2018 óta a magánszektor elkezdte visszafizetni a külföldi hiteleit, ezzel párhuzamosan azonban az állam külföldi hitelei növekednek.

Az utóbbi 3-4 évben 50 milliárd dollárral nőtt megközelítőleg az állam külső adóssága;

2017-ben 137 milliárd dollár volt, ma ez 179 milliárd, miközben a magánszektornál ugyanezek a számok 311 és 235 milliárd dollár. Mint láthatjuk azonban, az állam így sem adósodott el olyan mértékben, mint ahogy a magánszektor fizette vissza a hiteleit. A központi bank is eladósodott azonban külföldi bankokkal kötött swap-megállapodásoknak a következtében.

Hogyan alakul a török emberek életszínvonala, bére a hivatalosan 80%-os infláció mellett?

Óriási egyenlőtlenség van most a bevételeket illetően.

Törökországban a munkavállalóknak megközelítőleg a fele minimálbéren van.

Németországban körülbelül 5-10% lehet ez az arány. Bár Törökországban sokáig 40% körül volt ez az arány, mostanában nagymértékben növekedni kezdett. Az emberek reálbevétele nagyon drasztikusan csökken. Ahogy a választásokra ráfordulunk, azt várom, hogy az év végén a közalkalmazottak fizetése jelentősen növekedni fog, jelentősen megemelik majd a minimálbért is, legalább az inflációt követő szinten. Azonban ezzel párhuzamosan folyamatosan nő a szegénységben élő családok száma, akik az alapvető szükségleteiket sem tudják fedezni.

Miért nincsenek komolyabb zavargások, tüntetések?

Az év elején, amikor először kezdett el ilyen szinten növekedni az infláció, akkor erős mozgolódás volt, például a motoros futárok tüntettek, de az év közepén a minimálbér emelésével és egyéb módszerekkel sikerült ennek az elébe menni. Az utcán látszólag minden nagyon szép, azonban nagyon drasztikus elnyomó légkör van.

A legkisebb tüntetést is erőnek erejével nyomják el, és a híre se jut el senkihez, mert a sajtó jelentős részét is a kormány uralja.

Talán a közösségi médiában, Twitteren lehet látni, hogy hogyan nyomják el a kisebb tüntetéseket. Ezzel együtt alacsony a szervezettség szintje is, kevés a szakszervezeti tag, a munkavállalók nem elég szervezettek, magas szintű a munkanélküliség. Ezáltal viszont sokak számára még az alacsony bérért vállalt munka is egy nagy lehetőség. Még mindig jobb minimálbérért, vagy adott esetben az alatt dolgozni, mint munkanélkülinek lenni, ezért sokan félthetik a munkájukat. Megpróbálhatja bárki, hogy elkezd tüntetni, de csak pár perc és megérkezik a rendőrség, annak pedig lesz következménye.

Milyen szintű a török szakszervezeti tagság? Mintha Közép-Európához képest sokkal magasabb szintű lenne a taglétszám.

Igen, de a török szakszervezetek egy jelentős részére nem tekinthetünk úgy, mint egy igazi szakszervezetre. Három nagy konföderáció alatt szerveződtek meg, a DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu – Forradalmi Szakszervezeti Szövetség), ami ellenzéki, de kevés tagja van, a TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu – Török Szakszervezeti Szövetség), inkább középen, kormányközeli, és a HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu – Jog Szakszervezeti Szövetség), amely teljesen kormánypárti. Az igazán jelentős tagság az utóbbi kettőhöz tartozik. A függetlenebbek az állami szférában még úgy ahogy jelen vannak, de a magánszektorban nagyon alacsony összességében a szakszervezeti tagsági szint.

Hogyan tudja a török gazdaság a minimálbéremeléseket kigazdálkodni?

Ahogy a fizetéseket emelik, úgy az árak is növekednek, az árak növekedésével újra emelni kell a fizetéseket, ez egy spirál egy ponton túl. Ilyen volt a 90-es években is, amikor 80 % körül volt az infláció. Akkor erősebb volt a munkásmozgalom, így nagyobb eredményeket is tudott elérni. Nehéz ebből a helyzetből kijönni.

A lakosság mekkora része tekinthető jelenleg Erdogan-pártinak és ez hogyan változott ez az arány az utóbbi években?

Mostanában sok felmérés készült, ezek alapján 30% Erdogan mellett van, ez nem változik, ez nem csökken, bármi legyen is, 20-30% mindig mellette lesz. Ha azonban nagyobb időintervallumot nézünk, akkor ez egy nagyon alacsony arány. A nagy probléma, hogy nem igazán növekszik az ellenzéki pártok támogatottsága sem, például a CHP (Cumhuriyet Halk Partisi – Köztársasági Néppárt) 25% körül van fixen, ami növekszik, az a bizonytalanok száma.

Törökországban azonban ezek az arányok nagyon gyorsan változhatnak, ha valami történik, mint például 2015-ös választás után, amikor több terrorcselekmény miatt Erdogan támogatottsága jelentősen megnőtt.

Sokan úgy gondolják, hogy Erdogan nem nyerhet, sokan azonban azon a véleményen vannak, hogy kerül amibe kerül, Erdogan felül fog kerekedni, és nyerni fog.

Az elmúlt évek komolyabbnak tűnő kormányzati erőlködései (leértékelődés mértékét kamatban kifizették a líraalapú betétekre, stb.) miért nem lettek sikeresek?

Attól függ, mit értünk siker alatt. Szerintem sikeresek voltak, mert egy időre megoldotta a problémát, a cél is ez volt, nem a gazdaság megmentése, hanem kihúzni valahogy a választásokig.

Sokszor beszélünk itthon is arról, hogy kicsiben a forint is kezd hasonlítani a török líra folyamatos leértékelődésére, de még nagyon az út elején járunk. Mit tanácsol, mire kell figyelni annak elkerüléséhez, hogy a forint is hasonló pályára kerüljön?

Nem követem a magyar gazdaságot közelről, de a Törökországhoz hasonló helyzetben lévő gazdaságoknak emelniük kell az alapkamatot, amikor Amerikában is emelik és egyre erősebb a dollár is. Nem látom Magyarország külkereskedelmi egyenlegét és hasonlókat, azonban

ha sok a hasonlóság Törökországgal, akkor meg kell nézni, itt mi történt, és pont az ellenkezőjét kell tenni.

A török vezetés demokráciát leépítő erőfeszítései, valamint geopolitikai manőverei gazdaságilag, külföldi befektetői bizalomban visszaütnek-e, vagy lehet ezt az elfojtást, manőverezést továbbra is csinálni következmények nélkül?

Egyrészt a külföldi befektetők minden bizalma elszállt már 2021 óta. 2018 óta csökkent, 2020 körül kicsit javult a helyzet, de az utóbbi alapkamat csökkentés után teljesen megszűnt. Mostanság minden héten újabb cégek hagyják el a tőzsdét, nagyon kevés külföldi maradt, összesen talán 2-3 milliárd dollár értékben, és nincsen lényegében új belépő. Emellett Törökországnak fizetnie kell a külföldről devizában felvett hitelek kamatát is. Az ország CDS-e, 700-800 között mozog mostanában, így míg egy megbízható országnak most 5% körüli lehet a hitele, Törökország 12%-ot kell, hogy fizessen ugyanezért. A hitelminősítő intézeteknél is mind a befektetésre nem javasolt országok között szerepel Törökország, így sok befektetési alap még, ha akarna se tudna Törökországba jönni.

A kialakult helyzet egy jelentős része gazdasági okokra vezethető vissza, azonban jelentős része politikai eredetű, például az Amerika és Oroszország közötti folyamatos pozícióváltások következményeként. Ennek az oka, hogy az erdogani rendszer abba az irányba kezd egyből orientálódni, ahol valami valutabevétel esélyét látja. Az oroszoktól veszi az ország a földgázt, ahhoz azonban, hogy ezt részletekben lehessen fizetni politikai lépések szolgálnak részben fizetségként. Közben azonban félszemmel mindig nézik Amerikát is, hogy ha onnan jönne valami.

Alapvetően egy Erdogan által sokat alkalmazott módszer, hogy megpróbáljon magának előnyt kiharcolni a nemzetközi konfliktusokból.

A szíriai polgárháborúban is ez volt, Ukrajnában is ez van.

Másrész, hogy mennyi demokrácia maradt Törökországban az alsó hangon vita tárgyát képezi. Látszólag van, azonban sok téren teljesen sikerült felszámolni. Európától volt várható, hogy erősebb reakciói lesznek, de az illegális bevándorlás miatt szemet hunyt sok minden felett.

Katar, vagy hasonló országok, amelyeknek nem tisztán piaci alapú motivációik vannak megmenthetik Törökországot?

Valamennyi pénz jött Katarból, a központi bankok közötti swap-megállapodások keretében például, de nem tűnik úgy, hogy több is tudna jönni onnan még. 3-5 hónapon belül, ha nagy baj van, egy kevés segítség lehet, de hosszabb távon nem várható. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a török külső államadósság 400-450 milliárd dollár körül van jelenleg.

Az arab országokból érkezők nagyon sok ingatlant vesznek, mert így állampolgárságot is kaphatnak, így innen sok pénz jön. Hogy mit tudna adni Törökország egy ilyen nagyobb segítségért cserébe politikai aktusként az kérdés, de bármiről is legyen szó, ha megszorul, Erdogan képes lehet bármire.

Milyen szintű a lakásár-emelkedés utolsó egy évben a piacra jelentős számban belépő arabok miatt? A lakásáremelkedés egy jelentős probléma az átlag török állampolgárnak, milyen megoldás várható ezen a fronton?

A nagyvárosokban mind bérlés, mind adásvétel szintén nagy probléma. Az ingatlanpiac meg lett nyitva a külföldiek előtt és még állampolgárságot is kaptak, nagyon sok arab jön, így a piac kínálati oldala beszűkült.

Ez a probléma a választásokat is befolyásolhatja, ezért is jelentettek be két állami lakásépítési programot, egyet a kisebb keresetűek számára, egyet a középosztály számára.

A választások közeledtével újabb lépések várhatóak.

Azt azonban nem tudhatjuk, hogy ez valódi szándékot takar-e, és még ha úgy is van, 2-3 év, mire ebből valami megvalósul. Sokan a megtakarításaikat a lírába vetett bizalom hiányában lakásokban próbálták megőrizni. Ez az árnövekedés nem fenntartható, de azt nem lehet megjósolni, hogy mikor jöhet majd egy változás.

Címlapkép: Erhan Demirtas/NurPhoto via Getty Images