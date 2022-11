Tragikus a helyzet az ukrán fővárosban, már a műtéteknél is zseblámpával világítanak

A kijevi katonai közigazgatás szerint

a vízszolgáltatást helyreállították, a távfűtés javítása még zajlik.

A kijevi haderő szerint szerdán Oroszország 70 rakétát lőtt ki, melyekből 51-et az ukrán légvédelem megsemmisített, öt harci drónnal együtt. A többi rakéta azonban így is súlyos problémákat okozott, Ukrajna négy működő atomerőművét is le kellett állítani, melyekből péntek reggelig kettőt sikerült visszakapcsolni a hálózatra. A támadásokban 10-en vesztették életüket, köztük egy tizenéves lány.

A szerdai áramszünetek súlyosan érintették Kijev városát. Egy szívkórházban egy gyermek szívműtétje közben ment el az áram – mint az erről készült felvétel tanúsítja, ezután zseblámpával világítva folytatták az operációt.

