Videó: komoly bajba került a francia páncélos Ukrajnában

Ahogy az orosz katonai járműveknek gondot okozott a sár az Ukrajna ellen indított támadóhadjárat korai szakaszában, most úgy tűnik, a NATO-országok által biztosított katonai járművek is sorra kerülnek bajba a változékony időjárás miatt. Több videó is van arról, hogy sárba ragadnak az amerikai Humveek és MRAP-ek, nemrég pedig egy International MaxxPro sodródott le az útról.

Most egy francia VAB páncélozott harcjárműről került fel videó, ahogy Ukrajna sáros útján csúszkál. Bár az ukránok egy része azzal viccelődik, hogy szándékosan „driftelt” a vezető, nagyon úgy tűnik, hogy a csúszós úton kis híján irányíthatatlanná vált a páncélos.

It is still mud season in southern Ukraine, seen here, a French-donated VAB APC struggles for traction. pic.twitter.com/aduy8g4XyN