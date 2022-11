Emberek égtek egy épületben a lezárások miatt, tömegek lázadnak Kínában

A közösségi médiában terjedő videókon tömegek követelik a korlátozások végzetes feloldását. Sokan a kínai himnusz "Felkelni! Kik nem akarnak rabszolgák lenni!" sorát skandálták.

A Reuters megerősítette, hogy a felvételt Urumcsiból tették közzé, ahol 4 millió lakost érint az ország egyik leghosszabb lezárása, sokan 100 napig nem hagyhatják el otthonaikat.

Thread/1Massive protest happened in Ulumuqi,Xinjiang,China after more than 100 days zero-covid city lockdown.People are chanting stop lockdown we are human being pic.twitter.com/trQhDSZLXr