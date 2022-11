Nem sokon múlt a háború Európa puskaporos hordójában

Elmérgesedett a viszony Szerbia és Koszovó között novemberben, mivel a korábbi megállapodások értelmében utóbbi elkezdte volna pénzbüntetéssel sújtani azokat a koszovói szerbeket, akik november 22-től még mindig a szerb rendszámtáblájukat használják. Ugyan a határidőt kitolták két nappal, a két ország vezetőjének tárgyalása nem járt sikerrel, több esemény pedig újra kiélezte köztük a konfliktust.

Tíz éve nem látott mértékben feszült egymásnak két, egymást egyébként sem szívlelő balkáni ország. Szerbia és Koszovó között most azért keletkezett újra feszültség, mivel korábban bejelentette a koszovói kormány, hogy novembertől a lakosai nem használhatják az 1999 előtt kiállított szerb rendszámtáblákat. A Koszovóban élő szerb polgárok a hír hatására először úttorlaszokat állítottak fel a határállomások közelében, majd a határidő kitolása után eltávolították azokat.

A rendszámtáblákat még akkor adták ki a helyi polgároknak, amikor Szerbia és Koszovó egy állam volt, utóbbi 2008-as függetlenedése után viszont már elavulttá váltak. Belgrád azóta sem hajlandó elismerni a különválást, továbbra is a saját részének tekinti a déli területeket is. Szerbia ezért nem ismeri el a koszovói dokumentumokat sem, Pristina szerint viszont minden a kölcsönös megbecsülésen múlik:

Koszovó akkor fogja egyenlő partnernek tekinteni északi szomszédját, ha ez fordítva is megtörténik.

A szerbek már a háborúra készültek

A történtek hatására november elsején Milos Vucsevics szerb védelmi miniszter közleménye szerint készenlétbe helyezték a szerb hadsereget. Kiemelte azonban, hogy nem akarnak háborúzni, de Szerbia nem lehet olyan ország, amely felkészületlenül várja az eseményeket. Egy napra rá Ana Brnbanics szerb miniszterelnök azt nyilatkozta a köztévében, hogy több ismeretlen drónt is láttak Szerbia katonai létesítményei körül. Úgy tudják, hogy a drónok Koszovó felől érkeztek és a szerb hadseregről akartak információkat szerezni. Jelezte, hogy a továbbiakban minden kémkedő drónt lelőnek, emellett a légi támadások elkerülése érdekében utasítást adtak a MiG-29-es vadászrepülőknek a felszállásra. A szerb vezetők hangsúlyozták, hogy Szerbia a béke és egyensúly megvédésére törekszik, a koszovói fél véleményük szerint nem viselkedik észszerűen és destabilizálni kívánja a helyzetet.

A lakosok is nyugtalanok

Nemcsak a két állam vezetői feszültek egymásnak, hanem a lakosok is. A Koszovó északi részén élő szerb származású közigazgatási dolgozók a rendszámtáblavita hevében kivonultak az állami intézményekből, ezzel adva hangot a tiltakozásuknak. A szerb területeken élő rendőrök sem hajlandók megbüntetni a saját polgártársaikat: az észak-koszovói Mitrovica területi rendőrségi vezetőjét ezért menesztették. Kszelal Szvecsla, a koszovói belügyminiszter szerint erre azért volt szükség, mert minden ilyen lépés a stabilitást veszélyezteti. A szerb kormány Koszovó-ügyekért felelős irodájának vezetője erre azzal kontrázott rá, hogy a rendőrfőnök helyesen járt el akkor, amikor nem vett részt a koszovói szerbek vegzálásában.

A kisebbségben élők kijelentették, hogy addig nem mennek vissza dolgozni, ameddig Koszovó nem teljesíti a 2013-as brüsszeli egyezményben leírtakat, azaz például nem alakít meg egy szerb kisebbségi önkormányzatot. Úgy tűnik, hogy az állami vezetőket nem hatotta meg ez a lépés, hiszen nem sokkal ezután választásokat írtak ki a megüresedett rendőri, bírói, ügyészi és polgármesteri helyekre. Albin Kurti miniszterelnök szerint erre azért volt szükség, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy vákuum keletkezzen a működésben.

A nyugat a megegyezést sürgeti

A háború megakadályozásának érdekében Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 21-én, hétfőn találkozót hívott össze Albin Kurti koszovói és Alexander Vucsics szerb miniszterelnökkel. A tárgyalás előtt egy nappal a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság volt diplomatája, Vladiszlav Jovanovics úgy nyilatkozott, hogy nem lát esélyt a két fél közötti megegyezésre. Ennek szimplán az az oka, hogy az USA és az EU részrehajlóan tekint a kérdésre, a szerbek jogait és követeléseit pedig nem veszi figyelembe. Ezen felül a koszovói fél a korábbi ígéreteit sem teljesítette, ezért a nyugatnak inkább velük szemben kellene fellépnie.

A képviselő javaslata az volt, hogy Pristina ne büntesse meg a régi rendszámtáblát használó szerbeket, cserébe pedig Belgrád hagyjon fel a koszovói városok nevével ellátott rendszámtáblák kiállításával. Szerinte a kölcsönös elfogadással enyhíteni lehetne a helyzetet, Koszovóban pedig meg lehetne oldani az átmeneti belpolitikai válságot. A tárgyalás azonban kudarcba fulladt: Szerbia elfogadta volna a javaslatot, Koszovó viszont határozottan elutasította azt. "Ez Koszovó részéről negatív politikai üzenet közvetít" – nyilatkozta Borrell. A főképviselő szerint a háborút csak a kapcsolat normalizálásával lehetne elkerülni.

Mégis elkerülhető a háború?

A forrongó hangulat után az hozott némileg megnyugvást, hogy Albin Kurti 48 órával elhalasztotta a büntetések kirovásának kezdetét. Bár a szerbek ezt látszatintézkedésnek tekintették, a koszovói vezetés ezt a két napot a tárgyalások folytatására szerette volna felhasználni. Ez utólag jó döntésnek bizonyult: 24-én, szerda este Josep Borrell bejelentette a Twitteren, hogy a két ország vezetőinek sikerült megegyezniük egymással. A szerbek szerint lényegében Borrell hétfői javaslatát fogadták el végül mindketten, azaz a szerbek nem fognak rendszámtáblákat kiállítani koszovói városok nevével, Pristina pedig nem fogja kiróni a körülbelül 60 ezer forintos büntetést azokra, akik a régit használják. Petar Petkovics, a szerb koszovó-ügyi iroda vezetője erre azt reagálta, hogy a Pristina teljesítette a két feltétel közül az elsőt, ami a sztrájkoló szerbek újbóli munkába állásához kell. A második feltétel a szerb önkormányzatok közösségének megalakítása lenne, közben viszont lehet, hogy ezek a munkahelyek Koszovó döntései miatt már be is vannak telve, ugyanis albánokkal kezdték el feltölteni a megüresedett pozíciókat.

Albin Kurti később bejelentette, hogy a szerdai megállapodásban már a teljes viszony normalizálására való törekvések is megjelentek francia és német közvetítéssel, ezért tudták azt a dokumentumot elfogadni. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a továbbiakban már nem is lesz a rendszámtábla fontos, mivel 2023 tavaszáig a háborút elkerülve a két állam megegyezik egymással, ennek folytán pedig az is megtörténhet, hogy Szerbia elismeri Koszovót önálló államként.

A BELGRÁDI BEJELENTÉSEKBŐL VISZONT AZT LEHET LESZŰRNI, HOGY EZ SOHA NEM FOG MEGTÖRTÉNNI, ÍGY AZ ELKÖVETKEZENDŐ TALÁLKOZÓK KIMENETELE IS KÉRDÉSES LEHET.

