Összecsapnak a páncélosok: videón az ukrán háború eddigi 5 legdurvább tankcsatája

Egészen ritkán látni az orosz-ukrán háborúból olyan felvételeket, ahol harckocsik ütköznek meg egymással: mindkét oldal elsősorban tüzérségre, gyalogságra és gyalogságot támogató eszközökre támaszkodik. A harckocsizóknak tehát az elsődleges kihívást a tüzérség, a páncéltörő fegyverekkel felszerelt lövészrajok és a drónok okozzák, nem pedig az ellenséges páncélosok. Ettől függetlenül néha fel-fel bukkannak olyan felvételek, ahol harckocsik mérkőznek meg egymással – összegyűjtöttünk öt olyan videót, ahol „tankcsata” zajlik.

1. Ukrán T-64-es egy teljes orosz konvoj ellen

: Remarkable footage of a single UA T-64BV tank engaging a Russian convoy, destroying a BTR-82A from an ambush position. Though other shots miss, appears that this held up the convoy enough for UA indirect fire to strike it, taking out other armour & leading to a retreat. #Ukraine — (Ukraine) April 5, 2022

A február 24-én indult orosz invázió korai szakaszában készült a fenti felvétel, amely azért említésre méltó, mert egy finoman szólva sem csúcstechnológiásnak mondható, ukrán T-64-es harckocsi egyedül száll szembe egy orosz páncélozott járművekből álló konvojjal.

A videót egy drón készítette és alaposan megvágták, ezért nehéz követni pontosan a csata dinamikáját. Annyi biztos, hogy a T-64-es legalább egy BTR-családba tartozó páncélozott harcjárművet kilő, illetve talán eltalálja a konvoj élén haladó orosz harckocsit is. A felvételen az is látszik, hogy két orosz BTR-80A viszonozni próbálja a tüzet 30 milliméteres gépágyújával, de az irányzóknak fogalmuk sincs, honnan kapják a tüzet, ezért vaktában lövöldöznek.

Azt nem tudni, a támadást túlélte-e a T-64-es, illetve a harckocsi személyzete, az viszont egész biztos, hogy a bátor akcióval alaposan sikerült meglepni az orosz menetoszlopot.

2. Lerohanta az ukrán harckocsit az orosz T-80-as

Point blank tank duel. This is probably the most intense footage Ive seen in this conflict. The Russian tanker bested the Ukrainian tanker but at that range it was a coin flip on who fired first. pic.twitter.com/KX4xaSsuLx — ayden (@squatsons) September 28, 2022

Ezen a felvételen egy orosz harckocsizó hajt végre merész támadást. A videón két szovjet gyártmányú harckocsi ütközik meg - talán egy ukrán T-64-es és egy orosz T-80-as, de a rossz minőség miatt ezt nem látni biztosan.

Az orosz harckocsi szabályosan lerohanja ellenfelét és szinte közvetlen közelről, kb. 50 méterről lő rá fő fegyverével, egy 125 milliméteres simacsövű löveggel az ukrán tankra.

Ha valóban T-80-as van a videón, a technológiai fölény ezúttal orosz oldalon van. Ettől függetlenül, ilyen távolságból gyakorlatilag vakszerencsén múlott, hogy ki adja le az első halálos találatot, hiszen mindkét harckocsi fő fegyverzete simán képes átütni az ellenséges harcjármű páncélzatát.

3. Tankcsata Herszonban

Tank battle in the Kherson direction. Ukrainian tanks and IFV supported their infantry with fire when three tanks advanced towards them. A tank battle ensued. artillery provided support and tanks retreated. Monitors and fire corrects Terra unit Video https://t.co/cSK7F8Hpuf — Paul (Jawin) September 19, 2022

Az kifejezetten ritka esemény, hogy komplett páncélos-alakulatok ütköznek meg egymással és videó is készül róla, de ez történt Herszon térségében, szeptemberben, az ukrán ellentámadás korai szakaszában.

A videó felirata szerint ukrán T-72-esek és a BMP-családba tartozó gyalogsági harcjárművek ütköznek meg orosz T-72-esekkel. A videón valójában talán inkább az orosz harckocsizó fegyvernem élvonalába tartozó T-90-esek (talán T-90M) vannak. A csatában az ukrán erőket tüzérség is támogatta, végül az orosz harckocsik – láthatólag komolyabb veszteségek nélkül – visszavonultak.

Persze, azért nagyon messze van ez az összecsapás egy 1943-as kurszki vagy 1944-es debreceni tankcsatától, de tényleg nagyon ritka, hogy 1v1-esnél nagyobb harckocsi-ütközetek történnek Ukrajnában. Az orosz harckocsiknak elsősorban a gyalogsági páncéltörő-alakulatok, az ukrán harckocsiknak mostanában az orosz drónok okoznak inkább fejfájást, meg persze mindkét oldalon továbbra is nagyon aktív a tüzérség.

4. Orosz rajtaütés

A Ukraine tank rolls into an ambush by a Russian one. The latter then destroys the former at point blank range (footage): pic.twitter.com/I09LKvFm8v — Bashkarma (@Karmabash) November 6, 2022

Ezen a videón szintén egy közvetlen közeli harckocsi-összecsapás látható, bár talán helyesebb lenne a „rajtaütés” szót használni, hiszen csak az egyik tank lőtt, a másik nem tudta viszonozni a tüzet.

Ha minden igaz, a felvételen egy ukrán harckocsi jár szerencsétlenül, ráadásul úgy tűnik, abszolút nem is érzékelték az útkereszteződésnél lesben álló orosz tankot.

Az ukrán harcjármű az első lövés után azonnal lángba borul és letér az útról, valószínű, hogy a legénység nem élte túl a találatot.

5. Harckocsiroham tüzérségi tűzön át

Absolutely mental stuff from Russnya tankers. pic.twitter.com/prmBRNUSmM — 3-3-3 (@ZaTritsa) November 23, 2022

Ez a videó a napokban készült, azt még mindig nem tudni, Ukrajnán belül pontosan hol, de az orosz alakulatok dinamikája alapján talán jogosan feltételezhető, hogy valahol Bahmut térségében.

A felvételen egy orosz harckocsizó alakulat támad egy megerősített ukrán állást. Azt pontosan nem látni, mire lőnek, de nem biztos, hogy tankok is harcolnak ukrán oldalon, így jó eséllyel nem a szó szoros értelmében zajló „tankcsata” van a felvételen.

Mindenesetre, a videó azért érdekes, mert ilyen dinamikájú harckocsi-rohamokat a háború eleje óta nem láthattunk: az orosz tankok heves tüzérségi tűzön át, fő fegyverzetüket folyamatosan használva, egymást fedezve nyomulnak előre.

Szerencsétlenségükre vár rájuk egy rejtőzködő ukrán páncéltörős / rakétagránátvetős alakulat – az oszlopot vezető orosz harckocsi (majdnem?) találatot kap. Szerencséjükre a tankok nem szenvednek súlyos kárt, ráadásul fő fegyverzetükkel viszonozzák a tüzet az ukrán gyalogosok felé.

A felvétel végére mind az ukrán tankelhárító alakulat, mind az orosz harckocsik visszavonulnak. Komolyabb veszteségek egyik oldalon sem látszanak - ugyanakkor az elmondható, hogy az ukrán gyalogság valószínűleg kevésbé volt védett helyen a bozótosban, amikor az orosz tankok 125 milliméteres repeszromboló töltetekkel közéjük lőttek.

Hogy állnak most a veszteségek?

Végül érdemes pár szót ejteni arról, hogy állnak most a harcjármű-veszteségek a háborúban. A fenti videókon orosz és ukrán győzelmeket egyaránt látni, ugyanakkor az Oryx szakportál összesítése szerint az orosz harcjármű-veszteségek lényegesen súlyosabbak. Mint korábban többször is írtunk róla, az Oryx csak olyan veszteségeket rögzít, melyről fényképes bizonyíték van, ezért a háború valós veszteségei valószínűleg mindkét oldalon magasabbak.

Az Oryx gyűjtése szerint

Ukrajna eddig 2306 katonai járművet vesztett el, Oroszország 8062-t,

az ukrán harcjármű-veszteségekből 370 harckocsi, az oroszoknál ez a szám 1505.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az orosz harckocsizók / orosz páncélos technika lényegesen jobb vagy rosszabb az ukrán harckocsizóknál / technikánál, mivel ahogy fent is írtuk, a harckocsizók nagyon ritkán ütköznek csak meg ellenséges tankokkal, a veszteségek zömét páncéltörős alakulatok, tüzérség, drónok okozzák.

Ugyanakkor az elmondható, hogy az oroszok lényegesen nagyobb számban támaszkodnak harckocsikra, mint az ukránok, Ukrajna viszont nagyon nagy mennyiségű, modern páncéltörő fegyvert kapott a NATO-tól, melyet jól használnak az orosz páncél ellen.

A címlapképen Rosztov, Oroszország területén gyakorlatozó harckocsik láthatók, a fotó nem Ukrajnában készült, csupán illusztrációs célt szolgál. A kép forrása: Mil.ru. A cikkben szereplő ütközetek a cikkben, videóembed formájában láthatók, ha ezek valamiért nem jelennek meg, célszerű kikapcsolni a hirdetésblokkolót.