Bajban lehet Ukrajna: kritikus pillanatban gördülhet hatalmas akadály a sikeres védekezés elé

Októberben német tisztviselők bejelentették, hogy egy teljesen működőképes IRIS-T SLM rendszert és hozzá való rakétákat küldtek, és további három rendszer átadására tettek ígéretet. Az ukrán légierő azonban most arra kérte Berlint, hogy szállítson további rakétákat, mert a folyamatos orosz támadások következtében kritikus szintre csökkent a meglévő készletük belőle.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő parancsnokságának szóvivője vasárnapi nyilatkozata szerint Ukrajnának jelenleg leginkább a német IRIS-T légvédelmi rendszerhez szükséges rakétákra van szüksége. A szóvivő arról nem beszélt, hogy mennyire vált akuttá a készlethiány.

Leginkább az IRIS-T-hez szeretnénk elegendő lőszerrel rendelkezni. Ez egy igazán kiváló megoldás, tulajdonképpen a légvédelmi rendszerek új generációja

- mondta Ihnat.

A szóvivő nyilatkozata Ukrajna legsötétebb óráiban hangzott el, amikor a beköszönő tél előtt Oroszország célzott rakéta- és dróntámadásai szisztematikusan az ukrán villamosenergia-hálózatot vette célba.

Jelenleg az ukrán fegyveres erők legmodernebb légvédelmi rendszereit a német IRIS-T és a norvég-amerikai NASAMS jelenti.

A német IRIS-T légvédelmi rendszert az ukrán hadsereg legmagasabb szintjei dicsérték harci teljesítménye miatt. Az egyetlen IRIS-T átadását követően szaporodtak az olyan videók, amin az IRIS-T által kilőtt rakéták hogyan fogták el és semmisítettek meg orosz rakétákat, például a Kalibr cirkálórakétákat. Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy a német IRIS-T rakéták előállítása azonban többszöröse az orosz által használt kamikaze drónoknak.

Spectacular footage: Two Russian Kalibr cruise missiles shot down within seconds over Kyiv Oblast on Nov. 15. First is audible explosion and glow on horizon, second a clear view of interception by German Iris-T air defense system. pic.twitter.com/bDp1twuzJB