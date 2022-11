Dühös tömegek tombolnak, rendőrök az utcákon - Egyetlen tragikus tűzeset miatt elszabadultak az indulatok Kínában

Nagyon ritka, hogy országos szinten tüntetések zajlanak a Kínai Népköztársaság belső területein, egy szerencsétlenül alakult tűzeset miatt azonban elszabadultak az indulatok. Tíz ember meghalt és kilencen megsérültek, miután tűz ütött ki Ürümqiben, a Hszincsiang ujgur autonóm terület tartományi központjában – a hatóságoknak jó eséllyel sikerült volna időben megfékezniük a lángokat, ha nincsenek a „zéró Covid” jegyében meghozott, drákói lezárások. A legtöbb kínai városban a karanténok, lockdownok és kijárási korlátozások ellen tüntetnek, de vannak, akik már Hszi Csin-ping elnök lemondását követelik.

Lakástűzből országos tüntetések

A hétvégén tüntetések robbantak ki Kínában, ami a Kínai Népköztársaság anyaországában egészen ritka esemény. A mostani tüntetéssorozatot egy lakástűz-eset katalizálta: egy emeletes házban súlyos tűz ütött ki, melynek következtében meghalt tíz ember és kilencen megsérültek. Az incidens Hszincsiang tartományban történt, Ürümqi városban – ezt a tartományt amúgy is jelentős nemzetközi figyelem övezi, mert ez a terület ad otthont a nyugati politikai erők szerint üldözött és diszkriminált ujgur lakosságnak (Peking hivatalosan tagadja az ujgurok bármilyen diszkriminációját).

Maga a tűzeset nem is önmagában a halottak és sérültek száma miatt váltott ki országos indulatokat, hanem azért, mert

helyi felvételek alapján nagyon úgy tűnik, a hatóságok elsősorban azért nem tudták időben eloltani a tüzet, mert a lakóház-blokkra érvényes koronavírus-korlátozások miatt nem tudtak elég közel jutni az épülethez.

Készült egy videó is, melyen az látható, hogy egy tűzoltóautóból felcsapó vízsugár nem ér fel a lángoló lakásokig.

If you wonder why the sudden outburst of anger in China, viral videos like this explain a lot.10 ppl were killed in a high-rise fire in Urumqi after ppl werent able to escape due to lockdown measures.The fire trucks lacked 10 m to extinguish the fire. pic.twitter.com/cq0ai5vrkO — Visegrád (24) November 27, 2022

Kínában a „zéro Covid-elv” miatt drákói szigorral intézkednek a hatóságok minden koronavírus-gyanús esetben: Pekingben mintegy 4 millió ember él már több mint 100 napja totális hatósági karanténban. Extrém esetekben arról is lehet felvételeket látni, hogy a hatóságok bezárnak embereket saját otthonukba, majd rájuk hegesztik az ajtót.

In Chengdu, China, the CCP is welding SHUT the entrance door of an apartment to enforce its ill-advised COVID lockdown policy. Take a look at the new COMMUNIST COVID HOME ARREST POLICY IN ACTION. ITS THE COMMUNIST WAY. pic.twitter.com/ZLKpzIT1pr — Steve (Hanke) November 27, 2022

Helyi források szerint a halálesetek oka is részben az volt Ürümqiben, hogy a tűz elől nem tudtak kimenekülni az emberek otthonukból, mivel a hatóságok rögzítették az ajtóikat.

In case you wonder what caused the sudden anger in China, it was viral videos like this. 10 ppl died in a high-rise fire in Urumqi because they werent able to get out of their apartments due to lockdown measures.Firefighters couldnt reach them either pic.twitter.com/dC5XkGrZYq — Visegrád (24) November 27, 2022

Mekkora a gond?

Nehéz jelenleg megítélni, mennyire elterjedtek, destabilizálók, netán veszélyesek azok a tüntetések, melyek az incidensre válaszul jelenleg Kína-szerte, számos nagyobb városban zajlanak.

Nyugati lapok úgy írnak a mostani eseményről, mint a Tienanmen-téri vérengzésekben kicsúcsosodó, 1989-es tüntetések óta látott legnagyobb kínai anyaországi megmozdulási hullámról (tehát nem Hongkong), amely veszélyezteti a Kínai Kommunista Párt (KKP) hatalmát is. Hivatalos, kínai lapok pedig űrhajózásról, Hszi elnök kubai vezetőkkel való találkozásáról, ecuadori streamerekről írnak (tehát a tüntetésekről egyáltalán nem), miközben a közösségi médiában is hevesen törölgetik a demonstrációkról szóló posztokat, szlogeneket.

Jelenleg úgy tűnik, a tüntetések elsősorban a KKP „zéró Covid” intézkedései ellen szólnak, nem feltétlen maga a kommunista párt ellen. A tüntetők „vessetek véget a lezárásoknak!”, „szabadságot akarunk!” szlogeneket skandálnak és a kínai nemzeti himnuszt, Az önkéntesek indulóját éneklik, amely úgy kezdődik, hogy „Felkelni! Kik nem akarnak rabszolgák lenni!” Ez persze nem jelenti azt, hogy nem eszkalálódhat később a tüntetéshullám általános politikai megmozdulássá, de egyelőre ennek országos szinten nincs jele – egyedül Sanghajból jöttek hírek arról, hogy tüntetők explicit Hszi elnök lemondását követelték.

VIDEO: Protests in Shanghai as anger mounts over China's zero-Covid policy.Video taken by an eyewitness in Shanghai on Sunday shows angry crowds taking to the streets calling for an end to lockdowns, as China grapples with mounting public protests against its zero-Covid policy pic.twitter.com/dezRrAIoeA — AFP (News) November 28, 2022

Ami mégis sajátossá teszi a mostani tüntetéssorozatot az, hogy nagyon ritkán fordul elő Kínában az, hogy országosan, több nagyvárosban egyszerre zajlanak polgári demonstrációk.

A legtöbb civil megmozdulás jellemzően helyi – városi vagy tartományi -, szinten zajlik és lokális problémákra reagál – ilyen volt idén nyáron a Honan és Anhuj tartományokban zajló tüntetéssorozat, melyet néhány pénzintézet bedőlése hívott életre.

Jelenleg viszont kiszivárgott fotók alapján Hszicsiang tartományban, Sanghajban, Csengcsuóban, Csungkingben, Pekingben, Vuhanban, Hongkongban és Kantonban (Kuangcsou) is megmozdulások vannak, ami azt jelenti, hogy a KKP országos problémával találta magát szemben.

Azt korábbi tüntetésekből tudjuk, hogy Peking és a Kommunista Párt drákói szigorral lép fel az ilyen megmozdulások ellen: civil ruhás rendőrök azonosítják a szervezőket, felbújtókat, aztán bemennek az egyenruhás osztagok, szétverik a tüntetést és elviszik a főszervezőket, illetve az agresszíven viselkedő tüntetőket. Ők mindannyian szigorú büntetésekre számíthatnak.

Szigorúan cenzúrázzák az internetet is, ezzel megnehezítve azok dolgát, akik országos szinten tüntetéseket akarnak szervezni. Ezzel a tüntetők is tisztában vannak, akik egyes városokban üres papírlapokkal tiltakoznak a(z internetes) cenzúra ellen (ez alapján tehát valósak azok a nyugati értelmezések, hogy nem kizárólag a lockdownok ellen tüntetnek).

Protesters hold up a blank sheet of paper condemning censorship in China. The symbol is used in several cities of this country. pic.twitter.com/xVc1mEaNhF — LoTus (@LoTus01132239) November 28, 2022

Azok a lapok, amelyek a Tienanmen-téri eseményekhez hasonlítják a mostani tüntetés-sorozatot azonban elfelejtik, hogy a KKP kezében lényegesen szofisztikáltabb és modernebb eszközök vannak, mint 33 évvel ezelőtt: a kínai hatóságok IOT-eszközeiknek köszönhetően szinte bárkit meg tudnak figyelni, le tudnak hallgatni, csupán a kiszemelt személyek őrizetbe vételéhez van szükség emberi erőforrásokra – ami bőven a kínai hatóságok rendelkezésére áll.

Mindezek miatt tehát kifejezetten valószínű, hogy a hatóságok gyorsan el fogják fojtani (jó eséllyel nem halált okozó, de erőszakos eszközökkel) a mostani tüntetéshullámot,

bőven azelőtt, hogy szükség lenne éles fegyverekre. Jó esély van arra is, hogy addig sem fog eljutni a dolog, mint a hongkongi tüntetések alatt: Hongkongban ugyanis sokáig a helyi erők próbálták megfékezni a tüntetőket, nagy erőkkel kínai rendőrök és katonák csak azután jelentek meg a városban, hogy elfogadták a „nemzetbiztonsági törvény” nevű vitatott törvényjavaslatot a kínai kirakat-parlamentben.

Az viszont nem kizárt, hogy a KKP megérti végül az üzenet lényegét: az embereknek elegük van a „zéro Covid” intézkedésekből és a drákói lezárásokból, főleg most, hogy a világ legnagyobb része kezdi elengedni a maszkszigort, a lockdownokat és a közösségi távolságtartást.

Izolált tüntetések nem mellesleg rendszeresen történnek a lockdownok ellen - pár napja a csengcsoui Foxconn-üzem környékén verekedtek össze a hatóságokkal a tüntetők.

Chinese workers protesting at 's plant in 's Zhengzhou city, forced riot police to fleeWorkers have engaged in violent clashes with police protesting against coronavirus restrictions and unpaid wages. #Foxconn — Indo-Pacific (News) November 24, 2022

Nem kizárt tehát, hogy a szigorú hatósági fellépést végül szép csendben lefolytatott, Covid-enyhítés követi majd a KKP részéről, hogy elejét vegyék az országos szintű elégedetlenség eszkalációjának. Ehhez persze az kell, hogy nagyobb fenyegetésnek érezzék hatalmukra a tüntetéseket, mint a koronavírust - egyelőre ez a helyzet még nem áll fenn.

Címlapkép: Kevin Frayer/Getty Images