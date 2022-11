Orosz találat érte az egyik ukrán Panzerhaubitzét – Fotók jöttek a sérülésről

Találatot kapott az egyik ukrán fegyveres erők által használt, német gyártmányú Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack valahol a frontvonalon. Bár a PhZ 2000-esek hónapok óta szolgálnak Ukrajnában, ez az első dokumentált eset, hogy egy ilyen harcjárművet orosz találat ért.

A sérülésről fotók is készültek – ez alapján a találat nem súlyos, de elképzelhető, hogy a tarack átmenetileg harcképtelenné vált. A tarackot valószínűleg egy orosz Lancet drón vette célba, de az is lehet, hogy a tüzérség csapott le.

A Ukrainian PzH 2000 155mm self-propelled howitzer was damaged by the Russian army. The damage isn't critical and the howitzer is being repaired now.