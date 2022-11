Terroristák szálltak meg egy szállodát, kormányzati tisztviselők az ablakon kiugorva menekültek el

Az elnöki rezidencia közelében található Villa Rose hotelben

több kormányzati tisztviselő is tartózkodott, akiknek egy része az ablakon keresztül menekült el a terroristák elől.

A hotelt a tisztviselők gyakran használják találkozókra.

Egy közelben lakó elmondta, továbbra is heves lövöldözés, sőt robbanások hallatszanak a hotelből.

Két speciális fegyveres egység küzd a szállodában az al-Kaidához tartozó terrorszervezet ellen a hotelben, és próbálják kimenekíteni a bent rekedteket.

Egyelőre az áldozatok, a bent rekedtek és a terroristák számáról sincsenek információk.

From Villa Rose in Mogadishu, gunfire and explosions can be heard from Al-Shahab terrorists who have claimed responsibility for the ongoing attack. pic.twitter.com/LIekPD9Tcr