Budapesten járt a tálib terror elől menekülő afgán híresség - Drámai beszámoló született

Budapesten mutatta be könyvét Zarifa Ghafari, emberjogi harcos, aki egykor Afganisztán egyetlen női polgármestere volt. A könyvbemutatón Afganisztán amerikai kivonulás előtti helyzetéről és az afgán nők helyzetéről beszélt.

A napokban magyar nyelven is megjelent Zarifa Ghafari emberjogi harcos, egykor Afganisztán egyetlen női polgármesterének könyve, amelyet Hannah Lucinda Smith újságíróval közösen jegyez, Zarifa: Egy nő harca a férfiak világa címen.

A könyv alapjául szolgált a Netflixen a Zarifa küldetése című dokumentumfilmjéhez is.

Zarifa Ghafarit huszonnégy évesen, 2018-ban választották meg az afganisztáni Wardak tartomány fővárosának, Maidan Sarnak a polgármesterévé, ezzel ő lett az egyetlen női polgármester Afganisztánban. A budapesti könyvbemutatón tartott előadásában kitért arra, hogy milyen felemelő érzés volt, amikor a neve egyáltalán felkerült a szűkített listára, majd arról is beszélt, hogy ezután folyamatos, nemtelen támadások érték. A muzulmán országban elsősorban a nőiességét támadták, és olyan vádakkal illették, mint hogy egy tucat férfival volt már, külföldi ügynök, erkölcstelen stb.

Ezen támadások közepette egyrészről apja támogatta, és tartotta benne a lelket, aki arra hívta fel a figyelmét, hogy nem szabad ezeknek a provokációknak felülnie. Zarifa maga is kifejtette a beszédében, hogy számára az segített ezen a helyzeten, hogy nem foglalkozott az őt ért támadásokkal.

Támadásokból pedig nem volt hiány, csak miután megválasztották, hatszor követtek el merényletet ellene és próbálták megölni őt.

Bár az ellene elkövetett merényletek nem jártak sikerrel, 2020-ban fegyveresek végeztek az édesapjával.

Zarifa Ghafari. Forrás: US Gov - Secretary of State's photographer via Wikimedia Commons.

Amikor a tálibok 2021-ben elfoglalták Kabult, az utolsó repülőjáratok egyikén sikerült elmenekülnie az országból.

A nők helyzete sokat romlott Afganisztánban a tálib hatalomátvétel óta. A legtöbb minisztériumban már nem dolgozhatnak, a közoktatásból is kizárták őket és az egyetemeken is csak néhány szakon lehetnek hallgatók.

Ezzel kapcsolatban említette meg Zarifa, hogy a napokban hívta az Afganisztánban élő unokahúga, aki amiatt aggódott, hogy negyedéves orvostudományi egyetemi hallgatóként elindul-e idén márciusban az utolsó, ötödik év a lány diákok számára is, és így legalább lesz-e diplomája, vagy már ezt a lehetőséget is elveszik tőle.

A nők beszámolója szerint most már csak néhány hagyományos, főleg művészeti tevékenységet végezhetnek, legfeljebb szabók lehetnek. Ez az egész helyzet is sokkal inkább szolgál a talibán számára arra, hogy a nyugat felé mutathassa, hogy igenis vannak dolgozó nők, mint a nők helyzetének a javítását.

A munka nélkül maradt nők helyzete Zarifa szerint olyan drasztikus, hogy a

gyerekeik eltartásáért sok esetben már vagy egyik gyereküket, vagy valamelyik saját szervüket kell eladniuk.

Afganisztán megyéi. Forrás: K. Yancey via Wikimedia Commons

Zarifa Ghafari dolgozott egy ideig minisztériumokban is, és családi és kollegiális kapcsolatain keresztül rálátott sokszor arra is, hogy mi történik a hadsereg és a biztonsági erők környékén. Egy példát említett, amikor a tartományában az egyik járás katonai parancsnoka hívta az éppen mellette lévő tartományi kormányzót, légitámogatást kérve a tálibok ellen, miután már több járás elesett az elmúlt hónapokban. A parancsnok azt is jelezte, hogy ha nem jön a levegőből segítség, akkor nem tudják tartani az állásukat.

Bár a központi kormányzat részéről azt üzenték, hogy persze, segítenek, később kiderült, hogy fel sem szálltak a gépek, és pár nap múlva elesett a járási központ is.

Ez a hozzáállás azért is volt érthetetlen Zarifa szerint, mert, mint a fenti térképen is látszik, Wardak tartomány nagyon közel fekszik Kabulhoz, és

amikor a történelem során elesett az ellenségnek, utána Kabul sem tudta tartani magát.

A helyzet miatt azonban nemcsak az afgán elitet vádolta a korábbi polgármester, hanem a nyugati csapatokat is, mert értesülése szerint eddigre már az amerikai és NATO csapatok nem tartották karban a légierő gépeit, és a szóban forgó alkalommal is ők nem adtak nekik felszállási engedélyt.

Afganisztán nehéz helyzetben van, azonban az a húsz év, amíg egyfajta szabadság volt, talán annak a lehetőségét is megteremtette, hogy a közeljövőben egy pozitív fordulat is bekövetkezzen is majd az országban. Húsz éven keresztül folyamatosan javulni tudott a lányok iskolázottsági mutatója, ki tudott alakulni egy plurális sajtó, és országos választásokon adta át a hatalmat Hamid Karzai elnök is 2019-ben.

A helyzet javulásához azonban szükség lesz arra is, hogy Európában és hazánkban se feledkezzünk meg Afganisztánról és a nők ottani helyzetéről. Zarifa kérése is ez volt budapesti közönségéhez: amíg nem felejtjük el őket, és hallatjuk az elnyomottak hangját, addig van esély a helyzet jobbra fordulására.

Fotó: Kerekes Miklós / Portfolio