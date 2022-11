Ciki lebukás: teljes NATO-felszerelésben harcol az orosz haderő egyik legismertebb katonája

A Rogozsinról készült fotókat a Mozsem Objasznity (El tudjuk magyarázni) orosz nyelvű Telegram-csatorna elemezte ki, akik szerint a Roszkozmosz volt vezetője egyebek mellett

Egy másik Telegram-csatorna, a Battle Z Sailor a konfliktus „legelképesztőbb résztvevőjének” nevezi Rogozsint és azért kritizálja, mert nem az elvileg modern harctéri feltételeknek tökéletesen megfelelő, orosz Ratnyik-felszerelést használja a „különleges művelet” során.

1/ Dmitry Rogozin, Russia's former Deputy Prime Minister for Defence and Space Industry, is taking heavy criticism from Russian milbloggers for posing in an occupied region of Ukraine carrying and wearing NATO military clothing and weapons. ⬇️ pic.twitter.com/y4pEOPx5Fj