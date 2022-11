Drámai beszédet mondott a NATO-főnök, szerinte Putyin kudarcot vallott

Megkezdődött az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét (NATO) alkotó országok külügyminisztereinek tanácskozása Bukarestben, a román parlament épületében kedd délután.

Megnyitó beszédében Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára kijelentette: Oroszországnak az Ukrajna elleni háborúban elszenvedett veszteségei, és az orosz hadsereg Herszonból való kivonulása az ukrán erők rendkívüli bátorságáról árulkodnak, de azt is bizonyítják, hogy a NATO támogatása megmutatja hatásait a harctéren, és ennek a támogatásnak folytatódnia kell.

A főtitkár kitért arra is, hogy Oroszországnak továbbra is jelentős kapacitásai vannak. Úgy vélte: a tény, hogy az orosz hadsereg megpróbálja sötétben és hidegben hagyni Ukrajnát, azt is megmutatja, hogy milyen segítséget kell nyújtani a továbbiakban.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítsük Ukrajnát, az önmagáért vívott harcában. Mindent megteszünk, hogy megvédjük a NATO minden négyzetcentiméternyi területét

- zárta felszólalását Jens Stoltenberg.

Stoltenberg szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök háborúja kudarcnak bizonyult, és erre Putyin brutalitással reagál. Úgy vélte, hogy Oroszország a téli időszakot mintegy fegyverként használja, és az orosz csapatok azért támadják az ukrán polgári célpontokat, hogy fennakadásokat okozzanak Ukrajna energia- és a vízellátásában is.

A NATO-főtitkár úgy vélekedett, hogy amennyiben a szövetségesek győzni hagyják az orosz elnököt, nagyobb árat fognak fizetni, mert Putyin és más autoriter vezetők levonják a következtetést, hogy céljaikat elérhetik a nyers erő alkalmazásával, így máskor még több erőszak alkalmazására éreznek bátorítást.

Elmondta azt is, hogy a NATO bővítése demokratikus döntések eredménye, és nem Oroszország ellen irányul. Hozzátette: a NATO akkor bővül, amikor a szabad és független nemzetek úgy gondolják, hogy másokkal együtt nagyobb biztonságban vannak. Arra a kérdésre, hogy Ukrajna csatlakozhat-e a NATO-hoz, reményét fejezte ki, hogy a bukaresti külügyminiszteri találkozó megerősíti a nyitott ajtók politikáját. Stoltenberg saját országa, az Oroszországgal határos Norvégia esetét hozta fel példaként. Felidézte: Moszkva 1949-ben azzal fenyegetőzött, hogy provokációnak fogja tekinteni, ha Norvégia a NATO tagja lesz. Rámutatott: csatlakozásuk nem provokáció volt, hanem a norvégok szabad és demokratikus akarata, és örül, hogy az alapító tagállamok ezzel egyetértettek. Leszögezte: Vlagyimir Putyin nem tagadhatja meg a szuverén nemzetektől azt a jogot, hogy meghozzák saját döntéseiket. Szerinte az orosz elnök a demokráciától és a szabadságtól való félelmében ellenzi az észak-atlanti szövetség bővítését. Stoltenberg méltatta Románia szerepét is Ukrajna támogatásában.

A házigazdaként megszólaló Klaus Iohannis román államfő annak a fontosságát hangsúlyozta, hogy a tanácskozásra a NATO keleti szárnyán, a Fekete-tenger térségében kerül sor, és a szövetségesek a megfelelő pillanatban adják jelét a szolidaritásnak, az egységnek és a stratégiai elkötelezettségnek.

Iohannis elismerését fejezte ki minden NATO-szövetségesnek, amely az ukrajnai háború kitörése óta csapatokat küldött Romániába. Azt is fontosnak tartotta, hogy a miniszteri értekezlet egy részére Moldova, Georgia és Bosznia-Hercegovina képviselőit is meghívták. Egyben reményét fejezte ki, hogy hamarosan Finnország és Svédország is teljes jogú tagként csatlakozhat a szövetséghez. Finnország és Svédország külügyminisztere meghívottként már részt vesz a kétnapos bukaresti értekezleten.

