Felfedeztek az univerzum legnagyobb szuperföldjét, de akad egy kis bökkenő

A TOI-1075b névre keresztelt objektum a Föld sugarának mintegy 1,8-szorosával rendelkezik, így az eddig talált szuperföldszerű bolygók legnagyobb példányai közé tartozik. Ezzel a bolygó egyik különlegességére is fény derül, ugyanis átmérőjével a szubjupiter-sivatagi (vagy szubneptunusz-sivatag) övezetben helyezkedik el, amely övezet a Föld 1,5 és 2 sugara közötti bolygók megfigyelt hiányát jelenti. A tudósok korábban találtak már a TOI-1075-b-nél kisebb szuperföldeket, és nagyobb légkörű bolygókat is, de a kettő közötti mérettartományban egy „bolygó-sivatag” található.

A kisbolygók sugarának szóródásában felfedezett hiányt csak néhány évvel ezelőtt, 2017-ben azonosították, amikor már több, mint ötezer példányt tartalmazó katalógussal rendelkeztek a tudósok az exobolygókról ahhoz, hogy felfedezzék a különlegességet. A szubjupiter sivatag azt jelenti, hogy a csillagukhoz bizonyos közelségben megtalálható exobolygók esetében nagyon kevés olyan világ található, amely áthidalja ezt a Föld 1,5-2 sugara közötti szakadékot.

Erre több lehetséges magyarázat is létezik: a legnépszerűbb szerint egy bizonyos méret alatt egy exobolygónak egyszerűen nincs meg a tömege ahhoz, hogy az őt érő fotoevaporáció (fény hatására történő elpárolgás) ellenében képes legyen megtartani a légkörét.

A NASA teleszkópjának, a TESS-nek az adatai alapján a TOI-1075 egy narancssárga törpecsillag. E csillag körül kering a most felfedezett bolygó, amelynek sugara a Föld sugarának 1,72-szerese, keringési ideje pedig 14,5 óra. A két égitest között fellépő kölcsönös gravitációs sugárzásból a tudósók képesek megállapítani mindkét égitest súlyát: a tömeg így lett 9,95 Föld-tömeg, átlagos sűrűsége pedig majdnem kétszerese a Földének.

Small Planets For the Win This Week This week's nine new planets range in size from sub-Earth to sub-Neptunewith the smallest being a sub-Earth with a planet radius of only 0.76! There are also new parameters for TOI-1075 b and four other planets. https://t.co/D8hNUuU0ec