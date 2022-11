Háborús transzparens okozott hatalmas botrányt a foci vb-n

A két csapat vasárnapi mérkőzésén - amelyet a horvátok nyertek 4-1-re - az európai együttes

szimpatizánsai egy "Knin 95" feliratú transzparenssel üzentek a szerb származású Borjannak, akinek családja ebből a városból menekült el 1995-ben a balkáni háború alatt.

Ráadásul - egyértelműsítve, mire utalnak - egy traktor márkát is feltüntettek a zászlón, mivel akkor ilyen közlekedési eszközzel hagyták el a települést a szerb családok.

A nemzetközi szövetség (FIFA) egyelőre nem közölte, mikor várható döntés a fegyelmi ügyben.

