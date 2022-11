Már fél éve próbálják bevenni ezt a várost, de úgy tűnik, beletörik az oroszok bicskája

Oroszország már május óta tüzérséggel bombázza a Donyeck megyében található várost, augusztus eleje óta pedig szárazföldi támadásokkal is próbálkozik – mindeddig sikertelenül.

Az ISW jelentése szerint geolokációsan igazolt képek azt mutatják, hogy vasárnap és hétfőn az orosz erők elfoglalták a Bahmuttól 15 kilométerre délnyugatra található Ozarianivka falut.

Az oroszok célja, hogy körbekerítsék a várost.

Orosz források a várostól 5–30 kilométerre található falvak elfoglalásáról is beszámoltak, de nyílt forrású bizonyíték nincs ezekre a területszerzésekre.

Az ISW szerint orosz források október óta egy folyamatos információs művelet részeként hamis állításokat terjesztenek a Bahmut körüli térnyerésről, és a közelmúltbeli megalapozatlan állítások is eme információs művelet részét képezhetik.

De ha még teret is nyertek az oroszok délen, ez nem veszélyezteti a Sziverszkbe, illetve Kosztjantjnivkába vezető útvonalakat, melyek a fő ukrán kommunikációs útvonalak.

Ahol saját bejelentésük szerint az oroszok pozíció jelenleg a legközelebb vannak Bahmuthoz, ott éppen a megerősített ukrán védelemmel néznek szembe.

While Ukrainian civilians experience problems with electricity, heat and network in most regions, our Defenders in Bakhmut are fighting for Ukrainian freedom in such conditions. Unbreakable! Glory to Heroes! pic.twitter.com/ZguBBRYawW