Végleg szakítanának az oroszok Európával - Az AFC-ben folytathatja Moszkva

Az Orosz Labdarúgó-szövetség (RFS) ismét fontolóra vette, hogy elhagyja az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA), és helyette az Ázsiai Labdarúgó-szövetséghez (AFC) csatlakozik.

A témával kapcsolatban most éppen Alexander Djukov, az Orosz Labdarúgó-szövetség elnöke nyilatkozott, aki szerint míg néhány hónapja még lehet, elhamarkodott lett volna egy ilyen döntés, most már jobban meg kell fontolni ezt az eshetőséget is.

A kontinensváltás nem lenne példa nélküli, Ausztrália 2006-ban csatlakozott az Óceániai Labdarúgó-szövetség (OFC) helyett az Ázsiai Labdarúgó-szövetséghez, mivel így nagyobb eséllyel tudott kijutni a világbajnokságokra.

Az orosz váltás nem csak a válogatottakat érintené, mivel így minden bizonnyal a klubcsapataik sem indulhatnának az európai Bajnokok Ligájában, hanem csak az ázsiai AFC Bajnokok Ligájában.

Címlapkép: Kirill Vendiktov via Wikimedia Commons