Az oroszok megindulhatnak egy fél éve hiába ostromolt város ellen, kulcsfontosságú fegyvereket kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

2022. június 25-én, egy hónap nagyon heves csatározás után elfoglalta az orosz haderő Szeverodonyecket, aztán egy hétre rá Liszicsanszkot, biztosítva az általuk „Luhanszki Népköztársaságnak” nevezett ukrajnai Luhanszk megye területét. Ekkor számos elemzést lehetett olvasni arról, hogy a Kijev és Mikolaiv elleni műveletek botlásai után összeszedte magát az orosz haderő – innen már jó eséllyel pár hónap, ha nem hét alatt meglesz Donyec megye, melyet délről, keletről és északról is ostromolni tudnak az oroszok. Azóta eltelt öt hónap. Nemhogy Donyec megyét nem tudta elfoglalni az orosz haderő, de még az első fontosabb keleti hídfőállást, Bahmutot sem tudták még csak bekeríteni sem. A Wagner-csoport sorra küldte a város ellen az elítéltekből toborzott gyalogsági alakulatokat – az elmúlt szűk négy hónapban a legnagyobb sikerük az volt, hogy 48 óráig el tudtak foglalni egy cementgyárat a külvárosban. Most viszont, a herszoni összeomlás után átcsoportosítást hajtottak végre az orosz reguláris erők, a nyugati hírszerzési szervek szerint is nagy mennyiségű nehézfegyvert vethetnek be hamarosan a város ellen az orosz csapatok. Alighanem az eddigi legnehezebb csata vár a Bahmutot hónapok óta védő ukrán katonai alakulatokra, ami eldöntheti akár a Donbaszért vívott küzdelmet is.