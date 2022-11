Koronavírusos lett Bill Clinton

Pozitív lett a Covid-tesztem. Enyhe tüneteim voltak, de összességében jól vagyok, és elfoglalom magam otthon

– írta a Twitteren a volt demokrata elnök.

Hozzátette, hálás, hogy beoltatta magát, aminek köszönhetően enyhék a tünetei.

Mindenkit arra kérek, hogy tegye ugyanezt, különösen a téli hónapok beköszöntével

– buzdított az oltás felvételére Clinton.

Ive tested positive for Covid. Ive had mild symptoms, but Im doing fine overall and keeping myself busy at home. Im grateful to be vaccinated and boosted, which has kept my case mild, and I urge everyone to do the same, especially as we move into the winter months. {:url}