Bombát dobna Amerika Putyin zsoldosaira: terroristáknak nyilvánítaná a rettegett Wagner-csoportot a Fehér Ház

Az amerikai lap forrásai szerint még nincs végleges döntés a Biden-kormány részéről, ugyanakkor a Wagner befolyásának visszaszorítása Oroszország geopolitikai mozgásterét is csökkentené, hiszen számos feltörekvő országban (pl. Szíriában, Mali, CAR, stb.) a Kreml de facto magánhadseregeként orosz állami érdekeket kivitelez a zsoldosbrigád. Ukrajnában pedig tevékenyen részt vesznek az orosz reguláris erők oldalán a donbaszi harcokban.

Ha Washington úgy dönt, hogy terrorszervezetté nyilvánítják a Wagnert, Amerika büntetőeljárást tud kezdeni a csoport tagjai ellen, a szervezethez köthető vagyonelemeket pedig befagyaszthatják.

Jevgenyij Prigozsint, a Wagner-csoport vezérét az amerikai hatóságok amúgy most is körözik, az FBI vérdíjat is tűzött ki a fejére.