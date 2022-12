Mindent boríthat egy pisztollyal hadonászó ügyvéd – Mi lesz az utóbbi évek egyik legfontosabb békefolyamatával?

Az Egyesült Államok és az egész Közel-Kelet aggódva figyeli Benjamin Netanjahu hatodik kormányának megalakulását, ugyanis abban fontos pozíciót, a nemzetbiztonsági miniszteri tisztséget kapta egy zsidó nacionalista és arabellenes politikus, Itamár Bengvir. Miközben 2020-ban sikerült tető alá hozni az arab–izraeli békefolyamat egyik legjelentősebb mérföldkövét, az Ábrahám-egyezményeket, a palesztinokat gyilkoló terroristákat éltető radikális ügyvéd kormányzati pozícióba kerülése a nehezen kiküzdött geopolitikai siker felborulásával fenyeget. Ez pedig egyre jobban aggasztja Izrael legfontosabb szövetségesét, az egyezmények megkötését Donald Trump elnöksége alatt segítő Egyesült Államokat is.

Kicsoda Itamár Bengvir?

1995. november 4-én egy izraeli szélsőjobboldali szélsőséges, Jigál Amir meggyilkolta Jichák Rabint, a zsidó állam miniszterelnökét, aki a Jasszer Arafat vezette palesztinokkal megkötötte az 1993-as és 1995-ös oslói egyezményeket, amelyekben Izrael állam és a Palesztin Hatóság kölcsönösen elismerte egymást. (Rabin és Arafat – Simon Peresszel együtt – 1994-ben béke Nobel-díjat is kapott ezért.) Három héttel a merénylet előtt egy másik zsidó szélsőséges, Itamar Ben-Gvir egy Rabin autójával ellopott Cadillac-emblémával jelent meg a televízióban, és azt mondta:

Elkaptuk az autóját, el fogjuk kapni őt is.

Bár a két eset között közvetlen kapcsolatot nem mutattak ki, az akkor mindössze 19 éves szélsőséges rögtön hírhedtté vált.

Jichák Rabin izraeli miniszterelnök, Bill Clinton amerikai elnök és Jasszer Arafat, a Palesztin Hatóság elnöke a Fehér Házban az első oslói egyezmény aláírásakor 1993. szeptember 13-án. Forrás: Vince Musi / Fehér Ház / Wikimedia Commons

Ben-Gvir három évvel korábban csatlakozott a Kach nevű ultranacionalista párthoz, amelyet egy 1990-ben meggyilkolt szélsőséges rabbi, Meir Kanahe alapított. Kanahe arabellenes nacionalista volt, aki megfosztotta volna állampolgárságuktól az izraeli arabokat, mozgalmát az Egyesült Államok terrorszervezetnek nyilvánította, és 1994-ben Izraelben is betiltották.

Ugyanebben az évben történt, hogy Kanahe egy másik követője, Baruch Goldstein 29 palesztint mészárolt le egy a ciszjordániai Hebronban található mecsetben. A merénylővel a túlélők végeztek, a zsidó szélsőségesek számára viszont hőssé lett, így Ben-Gvir otthonában is lógott egy Goldstein arcképét ábrázoló poszter egészen addig, amíg a nagypolitikába nem lépett.

A szélsőséges nézetei miatt még a kötelező sorkatonai szolgálat alól is felmentett Ben-Gvir jogot végzett, és szélsőséges tettekkel vádolt zsidók ügyvédje lett. 2013-ban csatlakozott a Kach mozgalom ideológiai örökösének számító Zsidó Erő nevű párthoz, amelynek 2019-ben vezetője lett. Ügyvédként saját magát is védte, ugyanis több mint ötvenszer emeltek vádat ellene erőszakra való felbujtás és gyűlöletbeszéd miatt, több alkalommal el is ítélték. Ben-Gvir szereti éles helyzetben is egymás ellen hergelni a zsidókat és a palesztinokat; egy felvételen például pisztollyal a kezében „utasítja” az izraeli rendőröket, hogy ha az arabok elkezdenek köveket dobálni, lőjék le őket. Ben-Gvir és hívei gyakran csak „terroristaként” hivatkoznak a palesztinokra, ő maga pedig száműzné Izraelből a „nem lojális” arabokat, Ciszjordániát pedig hivatalosan is Izraelhez csatolná.

Királycsináló lehet, de rombolhatja Izrael nemzetközi kapcsolatait

Ha csak egy perifériális szélsőséges mozgalom vezetője maradt volna, Ben-Gvir aligha került volna a világsajtó címlapjaira. Csakhogy a nagy visszatérő, Benjamin Netanjahu Likud pártja által megnyert november 1-jei parlamenti választásokat követően a Zsidó Erőt is magában foglaló szélsőjobboldali hármas szövetség, a Knesszetben harmadik legnagyobb, 14 fős frakciót alapító Vallásos Cionizmus nélkül a Likudnak nincs többsége, így

a szélsőségesek biztosítják, hogy Netanjahu hatodszorra is miniszterelnök legyen.

A többszörös kormányfő egyébként maga ösztökélte a három, egymással is marakodó szélsőséges mozgalmat, hogy lépjenek választási koalícióra, maximalizálva az ultrajobboldali szavazatokat.

A kormányalakítási tárgyalások még tartanak, de pénteken Netanjahu megállapodott a Zsidó Erővel a koalícióról, így Bengvir nemzetbiztonsági miniszter lesz, ami azt jelenti, hogy nemcsak a rendőrséget felügyelheti, hanem a határőrséget is az Izrael által 1967 óta megszállva tartott Ciszjordániában (West Bank). Így már nemcsak a partvonalról kiabálhatná be az izraeli rendőröknek, hogy lőjenek a palesztinok közé, hanem hivatalos utasításokat is kiadhatna. Emiatt pedig félő, hogy a mostanában újra egyre konfliktusosabb zsidó–palesztin kapcsolatok tovább romlanak. A palesztinokat képviselő politikai és terrorszervezetek, így a Palesztin Hatóság, a Hamasz és az Iszlám Dzsihád máris a helyzet elmérgesedését vetítette előre.

Itamar Ben-Gvir 2022. február 13-án. Forrás: Wikimedia Commons

Ben-Gvir ugyanakkor nemcsak a hatalomba segítheti vissza Netanjahut, hanem komoly fejfájást is okozhat neki. Egyrészt azért, mert a kormányon belül is fejére nőhet, megnyerve magának a Likud szélsőséges nézetekre nyitottabb szavazóit vagy akár politikusait. Másrészt a radikális ügyvéd kormányba engedése az Izrael számára fontos nemzetközi szövetségesek, elsősorban az Egyesült Államok nemtetszését is kiválthatja.

Már a választásokat követően Ben-Gvir részt vett a szellemi elődjének tekintett szélsőséges rabbi, Kanahe tiszteletére tartott megemlékezésen, ahol megismételte választási ígéretét, mely szerint deportálni fogják a „terroristákat”. Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője úgy reagált, egy terrorszervezet örökségének ünneplése „iszonyatos”, és aggodalmát fejezte ki az erőszakos szélsőjobboldaliak retorikája miatt. Bár Washington nem kívánta kommentálni Ben-Gvir lehetséges részvételét a kormányban, az izraeli amerikai nagykövet úgy nyilatkozott, agresszívan vissza fogják szorítani azokat a dolgokat, amelyekkel nem értenek egyet.

Ben-Gvir személye veszélyes lehet a zsidó–arab békefolyamatnak az utóbbi években egyik legnagyobb sikerére, az Ábrahám-egyezményekre is,

melynek keretében Izrael rendezte kapcsolatait az Egyesült Arab Emírségekkel, Bahreinnel, Marokkóval és Szudánnal. Abdullah bin Zajed, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere még a választások előtt figyelmeztette Netanjahut, ne vegye be kormányába Ben-Gvirt, illetve a vele szövetséges Vallásos Cionista Párt elnökét, Bezalel Smotrichot, mert ez nemcsak az Ábrahám-megállapodásokat boríthatja föl, hanem a két ország kapcsolatát is. A leendő kormányfő azt mondta az Emírségek vezető diplomatájának, hogy kézben tartja az ügyet. Netanjahu tervei szerint újabb arab országokkal is hasonló egyezményeket kötne, de a szélsőségesek kormányra kerülése így még az eddigi eredményeket is veszélyezteti.

Mi Ben-Gvir sikerének titka?

Az utóbbi években az izraeli társadalom egyre látványosabban tolódik jobbra, és főleg a fiatalok fogékonyak a zsidó nacionalista és arabellenes nézetekre. Ben-Gvir támogatóinak is nagy része fiatal. Ennek részben demográfiai okai vannak: a többnyire a nacionalista erőket támogató ultraortodox zsidók körében a születési arányszám duplája az izraeli társadalom átlagának. A 18 és 34 év közötti izraeli zsidók kétharmada jobboldalinak tartja magát. A parlamentbe, a médiába és a hadseregbe vetett bizalom folyamatosan gyengül, ami a szélsőséges erőknek kedvez.

A politikai helyzet is a szélsőségesek kezére játszik. A nyáron megbukott nyolcpárti koalíció alig több mint egy évet bírt ki, de előtte is kaotikus volt a belpolitikai helyzet: 2019 óta már öt parlamenti választás volt. A nyolc koalíciós pártot, melyek között jobboldaliak, baloldaliak és arab pártok is voltak, egyedül a Netanjahu-ellenesség tartotta össze, ami gyenge kötőszövetnek bizonyult.

A zsidók és a palesztinok közötti konfliktus is kiéleződőben van. Tavaly májusban a Hamasz palesztin terrorszervezet indított rakétatámadásokat a Gázai övezetből izraeli célpontok ellen, és bár a Vaskupola rendszer jól bizonyított, a támadássorozat jelezte a két nép közötti egyre feszültebb viszonyt. Ebben a helyzetben könnyen visszhangra találnak Bengvir „terroristázó” és az arabok egy részének Izraelből való eltávolítását követelő szólamai, ahogy radikális viselkedése is. Ben-Gvir és pártja népszerűségének növekedése különösen a 2021-es rakétacsapások után indult meg.

Minderre a média is rájátszik.

Bengvir ügyesen használja a sajtót, amely viszont előszeretettel ad neki műsoridőt, hiszen radikális megszólalásaival nézettséget hoz.

Egyetlen politikus sem kapott annyi műsoridőt a mostani kampányban, mint a szélsőséges ügyvéd, és már Netanjahu is azt mondta, hogy túl sokat szerepel a médiában. 2021-ben mintegy 100 órányi műsoridőt kapott Bengvir, jóval többet, mint bármely más politikus.

Hogy Izrael elkövetkező, minden korábbinál jobboldalibb kormányának sikerül-e végre politikai stabilitást hozni, még kérdés. Hogy azonban a zsidó–palesztin viszonyt, illetve Izrael arab országokkal való kapcsolatait destabilizálhatja Bengvir kormányba engedése, arra jó esély van. Mindez pedig a zsidó állam legfőbb támogatója, az Egyesült Államok bizalmát is kikezdheti.

Címlapkép: Palesztin tüntetők Itamar Ben-Gvir és Naftali Bennett akkori izraeli miniszterelnök arcképét égetik 2022. február 17-én. Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images