Véres csomagokat kaptak ukrán nagykövetségek szerte Európában, ez volt bennük

Véres, többek között állati szemeket tartalmazó csomagokat kaptak az ukrán nagykövetségek több európai országban is – írja a Reuters . A budapesti kijevi nagykövetségnek is jutott a csomagból.

A jellegzetes színű és szagú folyadékkal átitatott csomagokat Magyarország, Hollandia, Lengyelország, Horvátország és Olaszország nagykövetségeire, a nápolyi és krakkói főkonzulátusokra, valamint a brnói konzulátusra küldték – mondta az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Oleh Nyikolenko.

Később kiderült, hogy a madridi ukrán nagykövetség is kapott egyet. Ugyanez a nagykövetség szerdán egy levélbombát is kapott, amely felbontása során fölrobbant, könnyebben megsebesítve a biztonsági személyzet egy tagját. Különböző spanyolországi intézmények – így a miniszterelnöki hivatal és a külügyminisztérium –, valamint a madridi amerikai nagykövetség is kapott hasonló borítékot.

Tanulmányozzuk, hogy mit jelentenek ezek az üzenetek

– jegyezte meg Nyikolenko a véres csomagokra utalva, hozzátéve, Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az összes ukrán nagykövetségen és konzulátuson megemelt biztonsági készültséget rendelt el.

Nyikolenko elmondta, hogy a vatikáni nagykövet lakásának bejáratát megrongálták. Egy római követségi forrás szerint emberi ürüléket hagytak az ajtó előtt.

A kazahsztáni ukrán nagykövetség bombafenyegetést kapott.

Az Egyesült Államokban található ukrán nagykövetség egy Ukrajnával kritikus levelet kapott. Ez is, mint a többi levél, egy európai országból érkezett, de a szóvivő nem nevezte meg, melyikből.

Címlapkép: Getty Images