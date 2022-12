Besokalltak az orosz katonák: félrelökték az őröket és egyszerűen kisétáltak a bázisról

Az alábbi videót több ukrajnai háborúval foglalkozó oldal is megosztotta: szerintük az látható rajta, hogy orosz katonák kisétálnak egy kazanyi bázisról, amiért megelégelték a támaszponton tapasztalható, élhetetlen körülményeket.

A felvételt készítő egyén hangosan drukkol a katonáknak, miközben egyszerűen félre lökik a kaput őrző bajtársaikat és kimennek a bázisról. Aztán a végén valamiért mindenki visszafordul, a felvételen dulakodás látható. Nem kizárt, hogy a meglepett őrök végül megpróbálták megfékezni a megindult tömeget.

Revolt of the mobilized Russian soldiers in Kazan. The dissatisfied conscripts left their barracks en masse, defying laws. pic.twitter.com/oYzavQgKRy