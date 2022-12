Felkavaró videók jöttek: pusztít az orosz tüzérség, egyszerűen porig rombolják Bahmutot

Bár az orosz haderő hónapok óta lövi Bahmut települést, a város elfoglalására indított összfegyvernemi műveletek a napokban kezdődtek el – a donyeci település nagyon erős tűz alatt van, de az ukrán haderő egyelőre kitart.

Közben folyamatosan kerülnek fel a videók arról, hogy milyen állapotban van a város: egy szó, mint száz, úgy tűnik, a település nagy részét a földdel tették egyenlővé az orosz tüzérek.

This is not a post-apocalyptic movie. This is ..... #Bakhmut

Most is folyamatosan lövik a várost: közben az ukrán fegyveres erők a romok közt is kitartanak.

Heaviest Russian bombardment of the Ukrainian-held urban part of Bakhmutske near Soledar.Hard to imagine, soldiers are holding out in these ruins and withstanding these brutal Russian bombings ... but they do. pic.twitter.com/3YekibxXSZ