Kulcsfontosságú ukrán várost szemeltek ki maguknak az oroszok, Putyin csak hamis békét akar – Háborús híreink szombaton

Portfolio 2022. december 03. 10:45

A brit hírszerzési jelentés is megerősítette, hogy az oroszok egyértelműen Bahmut városát akarják bekeríteni. Mindeközben a brit külügyminiszter szerint óvatosnak kell lenni Putyin béketárgyalási javaslatait illetően, az orosz vezetőnek ugyanis egészen más céljai vannak ezzel szerinte. Fontos döntés született az orosz olajra vonatkozó ársapka ügyében is, péntek este a G7-csoport is támogatta a javaslatot.