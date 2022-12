Videó: így nézett ki Mariupol két hónappal az orosz invázió előtt

Egy friss Twitter-bejegyzés mutatja be, milyen volt 2021 telén a karácsonyi időszak Mariupolban - számol be a hírről a Sky News. A bejegyzésben megjegyzik, hogy nehéz elhinni, hogy a téli álomvilágot alig két hónappal később az oroszok inváziója váltja fel, hatalmas pusztítást végezve az ukrán városban.

Footage of winter , taken about a year ago, on the eve of 2022. Illuminations, decorations, a real winter fairy tale.It's hard to watch this video and understand that literally 2 months after the shooting, Russia will come here. Telegram channel of Denys Kazansky #Mariupol