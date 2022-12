Itt a fordulat, nagy bajban a Kreml – Háborús híreink vasárnap

A brit hírszerzési jelentés is megerősítette, hogy az oroszok egyértelműen Bahmut városát akarják bekeríteni. Mindeközben a brit külügyminiszter szerint óvatosnak kell lenni Putyin béketárgyalási javaslatait illetően, az orosz vezetőnek ugyanis egészen más céljai vannak ezzel szerinte. A brit titkosszolgálat vasárnap független orosz hírforrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy a kifejezetten Vlagyimir Putyin elnök és magas beosztású orosz politikusok megvédését ellátó Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSzO) belső adatai szerint is megtörtént a fordulat , az oroszok többsége már nem támogatja az ukrajnai inváziót.