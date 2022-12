Megrázó felvétel: pocsolyából gyűjtenek ivóvizet az oroszok által ostromolt városban

Az ukrajnai Herszon lakói továbbra is küzdenek a város épületeit és infrastruktúráját károsító orosz támadásokkal. A város egyes részein komoly problémák vannak a víz- és áramellátásban - írta a Reuters.

Az alábbi videón egy víz után kutató helyi lakos látható, amint egy nagy pocsolyából egy vödörbe kanalazza a vizet.

During the retreat from Kherson, the Rashists destroyed the substations, leaving the city without electricity, water and heat.While the restoration work continues, local residents are forced to collect water from puddles. #russiaisaterroriststate