Akcióban az ukrán légvédelem: lelőttek egy szupermodern, orosz Ka-52-est

Megsemmisített az ukrán légvédelem egy Ka-52-es harci helikoptert Kelet-Ukrajnában. Ez az orosz haderő egyik legmodernebb harci helikopter típusa. A találatot egy Sz-300-as vagy egy BUK légvédelmi rendszer adta le.

Additional footage of the Ukrainian SAM hit on a Russian Ka-52. https://t.co/STIXwJ2UyS