Brutális orosz veszteségről jött bizonyíték: értékes alakulat veszett oda a harcokban

A Ukraine Weapons Tracker által közzétett drónfotókon igencsak súlyos orosz veszteségek láthatók: az orosz tüzérség legalább három darab BM-27 „Uragan” 220 milliméteres rakéta-sorozatvetőt vesztett, egy lőszerutántöltő járművel és két teherautóval együtt egy kis területen.

: Three Russian Uragan 9P140 220mm multiple rocket launchers, two 9T452 transporter-loaders and two cargo trucks were destroyed by the Ukrainian army near Yahidne, Oblast. #Ukraine