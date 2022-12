Brutális titkosszolgálati játszma zajlik egy európai országban – Egy egész államot elragadna Putyin az EU elől?

Moldovában 2020-ban megbukott a Kreml által támogatott államfő, Igod Dodon, és a Nyugat-barát Maia Sandu került az elnöki posztra, ami nyugatos fordulatot eredményezett a volt szovjet tagköztársaságban. Mivel a korrupcióval és hazaárulással vádolt volt elnök már inkább ártott, mint használt Moszkvának, az orosz vezetés egy fiatal moldovai oligarchát, egy bizonyos Ilan Șort nézte ki magának, amelynek pártja napjainkban rendszeresen kormányellenes tüntetéseket szervez az immár EU-tagjelölt Moldovában. Mint titkosszolgálati információk rávilágítanak, egy óriási banki csalás miatt jelenleg izraeli száműzetésben élő Șor pártját Moszkva a hírhedt biztonsági szolgálaton, az FSZB-n keresztül látja el pénzzel és tanácsokkal, hogy megbuktassák a nyugatos kormányt és az Ukrajnával szomszédos országot ismét Oroszország érdekszférájába vonják.

„Az évszázad rablása”

Moldova Ukrajna után az Oroszország által február 24-én elindított háború legnagyobb áldozata: az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások a moldovai áramellátást is bizonytalanná tették, miközben az orosz Gazprom jelentősen csökkentette az országnak járó gázszállításokat, ami egekbe emelte a gázárakat. A volt szovjet tagköztársaság jelenleg ott tart, hogy vagy csak nagyon drágán, vagy egyáltalán nem jut energiához.

Moldova katasztrofális energiahelyzetéről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Maia Sandu elnököt és a Natalia Gavrilița vezette kormányt azonban Oroszország nemcsak az ukrajnai háborún és a földgázszállításokon keresztül fenyegeti, hanem belülről is – legalábbis erre utalnak azok a közelmúltban feltárt információk, melyek szerint

az egyik moldovai ellenzéki pártot és az általuk már több mint két hónapja rendszeresen rendezett kormányellenes tüntetéseket az orosz titkosszolgálaton, az FSZB-n keresztül maga Moszkva támogatja.

Az említett ellenzéki párt – amely a 2021-es választásokon 5,7 százalékkal a legerősebb parlamenti erő lett – a Șor Párt nevet viseli, névadója a vezetője, Ilan Șor, egy mindössze 35 éves oligarcha, aki a törvény elől menekülve jelenleg Izraelben él. Șort összefüggésbe hozták egy 2012 és 2014 között folyt banki csalással, amit Moldovában „az évszázad rablásának” neveznek, és amelynek keretében a három legnagyobb moldovai bankból több mint 1 milliárd dollárnyi pénz tűnt el. Ez az összeg Európa egyik legszegényebb országában az éves GDP egynyolcadát jelentette (!), az akkori kormány pedig arra kényszerült, hogy 870 millió dolláros gyorssegélyt juttasson a három legnagyobb banknak.

A nagyszabású csalásban részt vett egy másik jelentős oligarcha, Vlad Plahotniuc is, aki szintén egy pártot, a Demokrata Pártot vezette, de 2019-ben elmenekült az országból, előbb az Egyesült Államokba, majd Törökországba, most pedig források szerint Ciprus törökök által megszállt területén él, bár a moldovai Korrupcióellenes Ügyészség vezetőjének is be kellett vallania, hiába kutattak utána, egyelőre nem tudják, hol van szökésben most.

Plahotniuc és Șor összejátszottak a csalásban: előbbi utóbbin keresztül 100 millió dollárt vett ki a Banca de Economii nevű, korábban állami pénzintézetből, amelynek akkor éppen a huszonéves oligarcha volt a vezetője. Șor ellen 2016-ban emeltek vádat, később pénzmosás és sikkasztás miatt elítélték. Már zajlott ellene a vizsgálat, amikor 2015 júniusában megválasztották Orhei város polgármesterévé. (Érdekesség, hogy a moldovai város neve a magyar „várhely” vagy „őrhely” szóból származik.) 2019-ben hagyta el az országot.

Ilan Șor 2016-ban Orhei polgármestereként. Forrás: Wikimedia Commons

Plahotniucot és Șort az Egyesült Államok október végén többek mellett szankciós listára tette: Washington szerint az érintettek „befolyásuk alá vették és korrumpálták Moldova politikai és gazdasági intézményeit”, illetve „Oroszország globális befolyási kampányának eszközeiként működnek”. Plahotniucról azt írták: manipulálta a moldovai kormány kulcsfontosságú ágazatait, beleértve a bűnüldözési, választási és igazságszolgáltatási szektort, Șort pedig a következőkkel vádolták:

orosz magánszemélyekkel együttműködve politikai szövetséget hozott létre a moldovai parlament ellenőrzésére, amely aztán számos, Oroszország érdekeit szolgáló jogszabályt támogatott volna;

2022 júniusától Șor orosz támogatást kapott, és a Șor Párt más oligarchák képviselőivel működött együtt, hogy politikai nyugtalanságot teremtsen Moldovában;

2022 júniusában Șor moszkvai székhelyű szervezetekkel együttműködve kísérelte meg aláásni Moldova uniós pályázatát (az ország ennek ellenére – Ukrajnával együtt – EU-s tagjelölti státuszt kapott).

Az amerikai pénzügyminisztérium sajtóközleménye azt is közölte, Șor szintén szankciókkal sújtott feleségét, a Jasmin néven ismert orosz popénekesnőt, Szara Lvovna Sort Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban érdemes művészi címmel tüntette ki.

Feltűnik az FSZB

A Washington Post titkosszolgálati információkra alapozott, október végi cikkéből kiderül, hogy a szálak valóban Moszkvába vezetnek. A források szerint Șort és pártját Moszkva a KGB-utód titkosszolgálati szerven, az FSZB-n keresztül támogatja (a szervezetet Borisz Jelcin elnöksége idején Putyin is igazgatta). Egy vezető orosz politikus a fiatal oligarchát „értékes hosszútávú partnernek” nevezte, az FSZB pedig csak „a fiatalemberként” utal rá. A szervezet orosz állami cégeken keresztül több tízmillió dollár értékben támogatja moldovai politikusok egy hálózatát, hogy az országot visszavezesse Oroszország ölelő karjaiba.

Mivel Șor jelenleg izraeli száműzetésben él, közvetítőkön keresztül tudja érvényesíteni befolyását Moldovában. Így szeptember végén két oroszbarát tévécsatorna egy az oligarchához közel álló pénzember tulajdonába került. Az FSZB jelentős segítséget nyújtott abban, hogy Șornak a chisinaui reptért birtokló vállalatban meglévő tulajdonrészét egy orosz milliárdosnak, Andrej Goncsarenkónak játsszák át 2020-ban. Șor 2018-ban szerezte meg a vállalat többségi tulajdonát, de mivel a moldovai hatóságok elkezdték rátenni a kezüket vagyonelemeire, ezt a céget trükkös módon kimentették, és átjátszották az orosz oligarchának. Igaz, november 23-án a moldovai kormány bejelentette: egy bírósági ítélet értelmében az ország legnagyobb repülőtere újra az állam tulajdonába került.

Az FSZB politikai tanácsadókkal is segítette a Șor Pártot.

A stratégiaalkotók először 2021 márciusában érkeztek Chisinauba, méghozzá a legnagyobb titokban. Tanácsaik között szerepelt Ilan Șor a korrupciós ügyek miatt megtépázott jóhírének visszaszerzése, például újságírók lefizetésével, hogy töröljék nem túl hízelgő cikkeiket, de a bírósági ítéletek fölötti ellenőrzés megszerzése is az ajánlások között szerepel, amennyiben a párt rágalmazási pereket indítana.

A Șor Párt által szervezett kormányellenes tüntetések szeptember 18-ától gyakorlatilag folyamatosak Chisinauban. Elemzők attól tartanak, az eddig hangosságuk ellenére is jelentéktelen tüntetések a télen egyre nagyobbá válhatnak, ahogy az ukrajnai háború és a Gazprom által előidézett energiaválság egyre jobban érezteti a hatását az országban. Hogy azonban a tüntetések eddigi résztvevőinek elégedetlensége nem volt éppen szívből jövő, mutathatja, hogy a moldovai korrupcióellenes ügyészség húsz darab táskát foglalt le mintegy 181 ezer dollárnyi értékű készpénzzel – az összegből állítólag a tüntetőket akarták kifizetni. A tiltott finanszírozással kapcsolatban összesen 24 embert vettek őrizetbe, köztük a Șor Párt néhány tagját is.

Az oligarcha és a párt minden vádat és az FSZB-vel való minden kapcsolatot tagad.

Protests in Chisinau. Supporters of the opposition party pic.twitter.com/CtZwWkO07p — Yves (@YvesUitGent) November 29, 2022

Bukott elnök után az új üdvöske

Moszkva azután talált rá a korrupcióért elítélt fiatal vállalkozóra, miután a Kreml korábbi moldovai „követe”, Igor Dodon, aki 2016 és 2020 között volt az ország elnöke, elvesztette az elnökválasztást a Nyugat-párti Maia Sanduval szemben, a szavazatok csak 42 százalékát szerezve meg.

Dodont idén májusban őrizetbe vették korrupcióval és hazaárulással kapcsolatban, majd októberben megvádolták nagyszabású korrupcióval és bűnszervezetben elkövetett illegális pártfinanszírozással. A korrupcióellenes ügyészség szerint a volt államfő 600 ezer és egymillió dollár közötti összeget kaphatott a már említett oligarchától, Plahotniuctól.

Egy nemrég megjelent oknyomozás azt is kiderítette, hogy a Dodon által vezetett Moldova–Oroszország Üzleti Unió 2021 októbere és 2022 áprilisa között mintegy 20 millió rubelt kapott Oroszországtól. Ebből Dodon fizetésére 6,7 millió rubelt különítettek el, de még ezen felül is kapott egy jelentős összeget.

Dodon helyettese az üzleti szervezetben, Vadim Jurcsenko az FSZB-vel áll kapcsolatban, és partnere annak a volt FSZB-tisztnek, Jurij Gudilinnek, aki Dodon pártját, a Moldovai Köztársaság Szocialista Pártját segíti politikai kampányaiban – állítja az oknyomozó vizsgálat. Gudilin szintén szerepel az Egyesült Államok által nemrég szankcionált személyek között.

Van még egy fontos szereplő, Igor Csajka, aki szintén szerepel Washington friss szankciós listáján. Csajka, akinek az apja korábban az orosz főügyész volt, most pedig a Kreml-közeli üzleti szervezet, a Delovaja Rosszija moldovai követe, állítólag Dmitrij Miljutyin, az FSZB moldovai tevékenységét 2016 óta koordináló tiszt utasításait hajtja végre: ukrán hírszerzési források szerint másfél év alatt 6000-szer kommunikáltak egymással.

Az amerikai pénzügyminisztérium szerint Csajka a Kreml szóvivőjével, Dmitrij Peszkovval együttműködve részletes terveket dolgozott ki arra vonatkozóan, hogyan ássák alá Maia Sandu elnök hatalmát és fordítsák vissza Moldovát az orosz érdekszférába. Emellett Csajka cégeit az orosz vezetés fedőszervként használta arra, hogy pénzt juttasson a Kreml-barát moldovai politikai pártoknak. E tiltott kampánypénzek egy részét kenőpénzekre és választási csalásra szánták.

Csajka szoros viszonyt ápol Igor Dodonnal és különösen annak öccsével, akivel közösen birtokolt oroszországi ingatlan- és hulladékgazdálkodási vállalatokat. Mikor a volt elnök elbukta a 2020-as választást, az FSZB még megpróbálta megmenteni pártja befolyását. Mivel a parlamenti választás csak 2021 nyarán volt, s addig a szocialista párt volt a törvényhozás vezető pártja, az orosz biztonsági szolgálat előállt egy olyan törvénytervezettel, hogy a moldovai hírszerzés felügyelete az államfőtől (aki akkor már Sandu volt) átkerüljön a szocialista többségű parlamenthez. A tervet végül nem sikerült megvalósítani, és Dodon pártja a parlamenti választásokat is elvesztette.

Az FSZB által küldött politikai stratégák 2021 szeptemberében azt jelentették Moszkvának, hogy

a szocialisták kudarca rendszerszintű válság eredménye, Dodonnak „visszafordíthatatlanul sérült a hírneve”, és „sebészi virtuozitással” kell eltávolítani a politikából.

A volt államfőt ezután a Delovaja Rosszija által létrehozott Moldova–Oroszország Üzleti Unió élére „buktatták”, viszont a moldovai politikába is kellett valaki, aki az orosz érdekeket képviseli – ekkor jött a képbe Ilan Șor és pártja. Aki most már a Kreml és az FSZB új üdvöskéje Moldovában.

Címlapkép: Katonai ruhába öltözött férfiak egy kormányellenes tüntetések Chisinauban 2022. november 13-án. Vudi Xhymshiti/Anadolu Agency via Getty Images