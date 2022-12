Kimondták a tudósok: erre van szükséged a stressz és a fáradtság legyőzéséhez

A Microsoft Human Factors Lab megoldásokat keresett a digitális fáradtságra, ami a távmunka új korszakában egyre inkább égetőbb problémává válik. A kutatásban 14 önkéntes viselkedését vizsgálták meg, akik különböző videós megbeszéléseken vettek részt. Az ember és technológia közötti interakciót vizsgáló laboratóriumban az önkéntesek agyának elektromos aktivitását figyelték a konferenciák közepette.

A vizsgálat során a 14 önkéntes mindegyike két, különböző módon rendszerezett konferenciasorozatban vett részt. Mindkét napon négy félórás megbeszélést tartottak, eltérő témakörben, ahol aktívan kellett részt venni a munkafolyamatban (pl. marketingterv készítése). Míg az egyik napon a négy konferencia között nem rendeztek szüneteket, a másik nap során minden konferencia közé beiktattak 10 perces szüneteket. A résztvevők a szünetekben a Headspace alkalmazással meditáltak, hogy az azonos módon eltöltött pihenőidőből tiszta adatokat nyerjenek.

Melyik munkaszervezés jobb?

A tudósok a vizsgálatok eredményéből megállapították, hogy az értekezletek közötti szünetek lehetővé teszik az agy számára, hogy "újrainduljon", ezzel csökkentve a felhalmozott stresszt.

A tanulmányok alapján az egymást követő értekezlet alatt a stresszel kapcsolatos béta-hullámok átlagos aktivitása folyamatosan növekedett. Ezzel szemben, amikor a résztvevőknek meditációval lehetőséget adtak a pihenésre, az agy béta-aktivitása visszaállt az alapállapotba. Ez azt jelentette, hogy a stressz nem halmozódott fel a négy videóhívás alatt.

Researchers studied the impact of meetings on our brains.This is fascinating pic.twitter.com/OqCZijDJb4 — Sahil (Bloom) December 4, 2022

A szünetekből megfosztott résztvevőknél a kutatók azt is észrevették, hogy a hívások közötti átmeneti időszak a béta-aktivitás, vagyis a stressz szintjének megugrását okozta.

Ennek oka az lehet, hogy amikor a megbeszélés végéhez közeledünk, és tudjuk, hogy rögtön jön egy másik, és át kell kapcsolnunk, az agyunkat arra kell használnunk, hogy valami máson gondolkodjunk

- mondja Michael Bohan, a projekt vezetője.

Takeaway 1: Back-to-Back Meetings Promote StressBack-to-back meetings created an accumulating buildup of stress in the brain. Anticipation of transitions caused further spikes.Short breaks in between meetings allowed the brain to reset and never experience the stress buildup. pic.twitter.com/nF8UHWahkM — Sahil (Bloom) December 4, 2022

A tudósok szerint az értekezlet-fáradtság ellenszere egyszerű: rövid szünetek tartása.

A kutatás során a tudósok a stressz mellett a koncentrációs és elkötelezettségi szintet is mérték. Az eredmények alapján az egymás utáni megbeszélések a növekvő stressz mellett csökkenthetik a koncentrációs és elkötelezettségi képességet is.

Amikor a résztvevők meditációs szüneteket tartottak, az agyhullámminták magasabb elkötelezettséget mutattak a megbeszélések során. Szünetek nélkül ezek a hullámszintek negatívak voltak, ami arra utal, hogy a résztvevők visszahúzódóbbá, inaktívabbá váltak az értekezletek során. Ez a tényező összefügg azzal is, hogy ha az agyat stressz éri, nehezebb koncentráltnak és elkötelezettnek maradni.

Összefoglalva, a szünetek nem csak a jólétnek tesznek jót, hanem javítják a munkavállalók képességeit arra, hogy a munkájukat a lehető legjobban végezzék.

Takeaway 2: Breaks Promote PerformanceBack-to-back meetings resulted in negative levels of frontal alpha symmetry, a brain state connected to lower levels of engagement.Short breaks in between meetings resulted in positive levels, meaning participants performed better. pic.twitter.com/QlAXvZD3SH — Sahil (Bloom) December 4, 2022

Az teszi ezt a tanulmányt olyan erőteljessé és átélhetővé, hogy hatékonyan vizualizáljuk az emberek számára azt, amit belülről tapasztalnak. Ez egy tudományos kifejezése annak a stressznek és fáradtságnak, amit az emberek a szünet nélküli videókonferenciákon éreznek

- mondja Bohan a végeredményről.

Címlapkép forrása: Getty Images