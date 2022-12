Hamarosan elhallgathatnak az amerikai szuperfegyverek Ukrajnában - meglepő magyarázatot találtak rá

A szakértők elmondása szerint a tél beállta és a fagypont alatti hőmérséklet miatt a védekező ukrán csapatoknak számos problémával kell megküzdeniük a Washington által küldött HIMARS rakétarendszerek esetében.

Az ukrán hadseregnek komoly gondot okoz a tél közeledtével a mobil tüzérség fedezékeként szolgáló lombok elvesztése. Az ukrán harctéren szolgáló HIMARS-ok ugyanis képesek arra, hogy néhány perc alatt kilőjék a rakétáikat, majd az esetleges orosz válaszcsapás elől gyorsan elrejtőznek a lombok mögé, például egy közeli erdőbe. Télen azonban nincs olyan zöld növényzet, amely alá elrejtőzhetne, így a fegyverrendszer kiszolgáltatottabbá vált az orosz csapatok számára.

Ennek köszönhetően az orosz drónok, műholdak és légi felderítő eszközök könnyebben észlelhetik a HIMARS-okat.

